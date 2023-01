Finanza Contributi a fondo perduto per le attività commerciali. L’assistenza di Confcommercio 2 gennaio 2023

Redazione Amiata: I Comuni di Roccalbegna, Castell’Azzara, Semproniano e Santa Fiora hanno di recente pubblicato ciascuno sul proprio sito internet istituzionale un avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di attività commerciali e artigianali con sede nei rispettivi territori comunali.

I fondi sono stati messi a disposizione dai diversi Governi che si sono succeduti tra il 2017 e il 2019 al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti anche al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Confcommercio Grosseto all’interno della propria organizzazione dispone di una struttura specializzata nell’individuazione e nella gestione di tutte quelle opportunità che in campo locale, nazionale e internazionale possono permettere alle imprese associate di fruire di agevolazioni e contributi regionali, statali o europei. Per questa ragione l’associazione invita coloro che sono interessati agli avvisi emessi dai Comuni e che intendono avvalersi dei servizi Confcommercio per la presentazione della domanda a contattare l’Ufficio bandi di Confcommercio Grosseto scrivendo a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it. A Roccalbegna le domande devono essere presentate entro il 14 gennaio, a Castell’Azzara entro il 31 gennaio, a Semproniano entro il 16 gennaio e a Santa Fiora entro il 20 gennaio. Come di consueto, le ditte associate Confcommercio che usufruiscono del servizio Contabilità messo a disposizione dell’associazione sono già state direttamente contattate o lo saranno nei prossimi giorni dai funzionari addetti alla gestione delle pratiche.

