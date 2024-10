Continua con successo la presenza del Luna Park in Piazza Barsanti a Grosseto

Grosseto: Sta riscuotendo un grande successo anche quest’anno la presenza del Luna Park in Piazza Barsanti con le sue molte attrazioni tipo il Tagadà, lo Scivolo, il Bruco Mela, la Giostra a Seggiolini, gli Autoscontri per grande e piccini, il Percorso Avventura e moltissimi giochi per bambini ed in modo particolare con la novità del “Break Dance” per la prima volta in assoluto nella nostra città, che sta trovando molti estimatori.



Gli organizzatori hanno elaborato anche una serie di iniziative per venire incontro alle famiglie come una serie di sconti da utilizzare su tutte le giostre, in modo cartaceo e volendo da scaricare sulla pagina Facebook del Luna Park e sono già in circolazione.

Si ricorda inoltre che il Luna Park si fermerà in città fino a domenica 17 novembre.