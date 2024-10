Container al Cemivet: Simiani gongola sulle spalle del nostro territorio

Grosseto: “Nel giorno in cui arrivano i container che porteranno via i cavalli dal nostro Cemivet l'onorevole Marco Simiani trova il tempo di fare l'ennesima speculazione politica sul tema e affolla i giornali con un'uscita dal sapore scarsamente veritiero. Ho fatto tutto il possibile affinché il Cemivet fosse tutelato.

Mi sono testimoni tutti i soggetti interessati che ho incontrato più volte. Ho ricevuto le alte sfere dell'Esercito in Municipio e mi sono recato anche a Roma per parlare con i vertici delle nostre Forze Armate. Solo chi non ama Grosseto, fa politica per raccogliere consensi ed è miope davanti alla verità dei fatti può gongolare dinanzi a quello che è un giorno difficile per la città e per il territorio. Il centro nazionale militare di ippoterapia, il mantenimento dei livelli occupazionali e tutte le garanzie sul Cemivet le avevamo già ottenute da chi di dovere. Il parlamentare dem, anche in quel caso, arrivò tardi. E cercò, come oggi, di gettare fumo negli occhi dei cittadini in modo da rimediare uno strapuntino nell'universo della notorietà politica”. Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.