Consorzio Morellino Scansano DOCG ha promosso ldentità Sangiovese Costa Toscana in Svizzera

L'appuntamento organizzato a Lugano ha registrato il sold out di presenze con la partecipazione di operatori commerciali che hanno apprezzato l'identità unica di questo grando rosso toscano



Scansano: Il Morellino di Scansano prosegue nel suo percorso di crescita ed espansione nei principali mercati internazionali, dando continuità di azione alla strategia di promozione e comunicazione che punta a rafforzare la presenza su bacini storici e strategici come Stati Uniti, Usa e Svizzera.

Negli scorsi giorni, infatti, la denominazione ha fatta tappa a Lugano, dove è stato organizzato un evento, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, pensato per promuovere in maniera approfondita la conoscenza del Morellino di Scansano, in particolare nel settore Ho.Re.Ca. e nei canali specializzati.

L’appuntamento, che si è svolto nella splendida location di Villa Principe Leopoldo, ha dato ai rappresentati del Consorzio e alle aziende presenti l’opportunità di incontrare una platea altamente qualificata di operatori commerciali e sommelier. Per loro è stato pensato un programma che, in due diversi momenti, ha svelato i dettagli e le sfumature della storica denominazione della Maremma per far conoscere al meglio questo grande rosso toscano.

L’evento, che ha registrato il sold out di presenze, si è aperto con una Masterclass guidata Paolo Basso, vincitore del titolo di "Miglior sommelier del mondo nel 2013", che ha condotto i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta del Sangiovese by the sea. A seguire, il walk around tasting con i produttori che hanno promosso al meglio la precisa identità del Morellino di Scansano, come versione naturalmente elegante del Sangiovese della Costa Toscana.

La Svizzera è uno dei mercati d’esportazione più importanti per il vino italiano. Questo appuntamento è parte integrante di una strategia di internazionalizzazione pensata e organizzata dalla governance del Consorzio con cui, già da qualche anno, si stanno monitorando i principali mercati esteri per raccontare, promuovere e valorizzare le caratteristiche peculiari del Morellino di Scansano. L’evento di Lugano è stato anche l’occasione per dare continuità a questo lavoro mirato grazie anche ad altri incontri commerciali finalizzati a potenziare la presenza del Morellino e il suo posizionamento come uno dei vini più identitari della Toscana.

“Il successo della Masterclass di Lugano è andato oltre ogni aspettativa - commenta Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano. È molto gratificante vedere che il Morellino è nel cuore degli Elvetici, rinomatamente consumatori raffinati e sempre alla ricerca dei luoghi e dei prodotti più autentici della nostra bella Italia. Lo scopo prioritario del Consorzio è infatti quello di promuovere e far conoscere l’unicità del Morellino e il meraviglioso territorio dal quale proviene. Un grazie speciale alla Camera di Commercio Italiana in Svizzera, che ha organizzato l’evento con grande professionalità e passione”.