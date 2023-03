Consorzio di Bonifica Cb6, la caccia ai rifiuti riparte dal Lago dell'Accesa

Massa Marittima: La caccia ai rifiuti del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e dei The Ploggers riparte dal Lago dell’Accesa e dal fiume Bruna. Appuntamento sabato 1 aprile con “In compagnia della Bruna a levar spazzatura”, dopo che l’evento era stato rinviato per il maltempo a dicembre. Prosegue quindi la collaborazione tra Cb6 e i The Ploggers, il gruppo diventato simbolo della lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti in Toscana, che proseguirà anche con tre appuntamenti durante la Settimana della Bonifica.



Sul Lago dell’Accesa sarà presente l’amministrazione comunale di Massa Marittima, che anche in questa occasione ha concesso il patrocinio all’evento. Ad accompagnare i partecipanti nella pulizia del fiume e del lago che lo alimenta, le guide Samantha di Divagare Outdoor e Mafi di Tracciasparsa Hiking: ci sarà modo di camminare e godersi il panorama, pulendo tra le rovine etrusche, le rive del lago e le sponde del fiume Bruna. La partenza è alle 9,30 nel parcheggio del lago dell’Accesa (maps.app.goo.gl), la durata dell’itinerario (difficoltà semplice) è di circa 4 ore. E’ anche prevista un’attività culturale facoltativa, con la lettura di un passo di un libro che i partecipanti potranno portare durante la giornata; poi un piccolo baratto di oggetti ai quali dare una nuova vita.

Per informazioni 3333237183 (Sammy, Divagare Outdoor). La partecipazione è gratuita, per informazioni (pagina Facebook) e prenotazione (obbligatoria) su theploggers.it