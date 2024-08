Consiglio comunale: approvato il "Regolamento di contrasto all'evasione"

Approvata anche la costituzione del "Consorzio della strada vicinale della Valle"

Castiglione della Pescaia: «Due importanti delibere - afferma la prima cittadina Elena Nappi - sono state approvate dal consiglio comunale del 26 agosto, atti che portano da una parte ad una gestione più corretta dei tributi con un lavoro di contrasto all’evasione fiscale che va verso il riconoscimento dei cittadini virtuosi e rispettosi delle propria comunità, dall’altro finalmente arriviamo alla costituzione di un consorzio necessario e utile per la nostra sentieristica e per una migliore fruibilità della viabilità».



Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato, nell'ultima seduta, il "Regolamento di contrasto all'evasione e per il rispetto dei principi di legalità in materia di tributi locali".

«L'evasione fiscale - ha detto l'assessore ai tributi Walter Massetti - è sempre stato uno dei grossi problemi del nostro territorio, un fenomeno che mina i bilanci degli enti pubblici limitando la disponibilità di risorse finanziarie con difficoltà sulla programmazione delle attività amministrative in termini di servizi da erogare alla collettività».

Per aiutare i Comuni nel recupero dell'evasione fiscale il legislatore ha istituito misure preventive destinate a promuovere il pagamento dei tributi da parte degli esercenti delle attività commerciali e produttive. La norma consente, infatti, agli enti locali di sottoporre a specifiche condizioni il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o rinnovi, negando l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività a chi non è in regola con i pagamenti.

Le sanzioni amministrative per chi viola il Regolamento saranno applicate solo su avvisi di accertamento notificati.

«Questo regolamento - conclude l'assessore Massetti - consente all'Amministrazione di ripristinare l'equità contributiva, evitando che attività commerciali e produttive non in regola con le tasse possano comunque ottenere il rilascio di autorizzazioni. Una misura preventiva all'evasione fiscale che risponde ai principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario, un supporto ai nostri uffici finanziari nel delicato compito di combattere comportamenti illeciti».

Nella stessa seduta il Consiglio comunale ha deliberato la costituzione del Consorzio della strada Vicinale 'La Valle' soggetta ad uso pubblico.

La richiesta di costituzione del Consorzio, firmata da 14 proprietari, era stata presentata in Comune il 29 maggio scorso; con Deliberazione di Giunta del 18 luglio veniva dato atto della richiesta di costituzione del consorzio stradale, alla quale non sono arrivate osservazioni.

«Oggi – dichiara l'assessore Massetti – portiamo all'attenzione del Consiglio comunale la costituzione del Consorzio della strada vicinale della Valle. Finalmente siamo arrivati alla conclusione di un percorso durato anni, con discussioni e polemiche. Questa strada rappresenta un nodo fondamentale nei percorsi castiglionesi di collegamento con le frazioni e le campagne ed è un raccordo indispensabile tra la strada comunale della Scala Santa e la provinciale delle Strette».

Il Comune parteciperà per il 50% alle spese del Consorzio. A breve verranno convocati i frontisti e saranno affidati gli incarichi.