Congresso Fratelli d’Italia: confermato alla presidenza provinciale Luca Minucci

Eletti anche i componenti del direttivo provinciale



Grosseto: Si è celebrato nella giornata di domenica 3 dicembre 202, presso l’hotel Granduca di Grosseto, il 2° congresso provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto. L’assise ha eletto il coordinatore uscente Luca Minucci, presidente provinciale del partito della Meloni. Eletti anche i nove componenti del direttivo che si andranno ad aggiungere ai cinque nominati direttamente dal neo presidente Minucci e ai membri di diritto previsti dallo statuto.





Questi i nominativi del direttivo provinciale eletti (in ordine alfabetico): Simonetta Baccetti, Marco Cinelli, Jurj Di Massa, Franco Ferretti, Andrea Guidoni, Paola Pucino, Iacopo Ricceri, Paolo Serra, Erika Vanelli.

Questi i nominati da Minucci: Bruno Ceccherini, Moreno Bellettini, Franco Rossi, Giulio Tambelli e Agostino Ottaviani.

Questi i componenti di diritto: Fabrizio Rossi , Simona Petrucci, Mario Pellegrini, Bruno Taliani, Guendalina Amati, Danilo Baietti, Lorenzo Lauretano.

È stato un congresso unitario e molto partecipato quello che si è tenuto ieri a Grosseto da parte di Fratelli d’Italia. Dopo i saluti istituzionali e gli interventi da parte degli invitati, tra i quali spiccavano quello del presidente provinciale di Confartigianato Imprese, Giovanni Lamioni, del presidente di Confesercenti, Giovanni Caso, del presidente del consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, e quello di Francesco Pacini, delegato Confindustria Grosseto, non presente ma che ha mandato un saluto scritto. Presenti anche i leader dei vari partiti e movimenti politici del centrodestra, con Roberto Berardi per Forza Italia, Gianluigi Ferrara per l’Udc, Riccardo Paolini per Nuovo Millennio, Roberto Baccheschi per lista Vivarelli Colonna Sindaco. Il commissario prov.le della Lega, Massimiliano Baldini ha mandato un video messaggio. Poi, tanti i sindaci presenti: Andrea Casamenti (Orbetello), Michele Bartalini (Castel del Piano), Luciano Petrucci (Semproniano), Elismo Pesucci (Paganico), Michele Lubrano (vice Monte Argentario), quest’ultimo in rappresentanza di Arturo Cerulli assente perché all’estero. Infine, è stato proiettato anche il video messaggio di saluto da parte del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in quanto non presente per precedenti impegni. Presente anche Katiuscia Biliotti, segretaria provinciale della Cisl. A tenere la presidenza dell’assise è arrivata da Napoli, l’Onorevole Marta Schifone. Dopo i saluti degli ospiti, sono iniziati i veri e propri lavori congressuali con la lettura della relazione politica da parte del coordinatore uscente, Luca Minucci, e l’intervento del coordinatore regionale, Onorevole Fabrizio Rossi. Tantissimi, gli interventi che si sono succeduti durante la mattinata anche da parte degli iscritti. Finiti i lavori congressuali, attorno alle ore 13:45 sono state aperte le urne per il voto di presidente e componenti del direttivo che si è concluso alle 20.





“Ho molto apprezzato la partecipazione di tutto il partito coeso e compatto nella continuità e rinnovamento delle cariche statutarie, in una giornata storica per Fratelli d’Italia. – commenta l’Onorevole Fabrizio Rossi, - Abbiamo saputo costruire una stupenda realtà di governo che fa parlare di se per la sua coerenza e la sua capacità di amministrare questo territorio. Sono davvero orgoglioso di tutti noi per quanto abbiamo fatto in questi dieci anni e di quanto ci accingeremo a fare in vista delle prossime scadenze elettorali”. “Con Luca Minucci abbiamo costruito sin dal 2012, un percorso di amicizia e militanza che continuerà, ora come allora, sempre per il bene di Fratelli d’Italia e per la crescita della nostra Terra”, conclude il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi.

“Sono davvero soddisfatto di come si sono svolti i lavori congressuali – esordisce il neo presidente provinciale, Luca Minucci. – Avere la presenza al nostro congresso di tutti i rappresentati politici del centrodestra cittadino e provinciale è sinonimo che c’è grande coesione all’interno della nostra coalizione. Poi, avere anche la presenza anche delle associazioni di categoria con Giovanni Lamioni di Confartigianato Imprese e Giovanni Caso, di Confesercenti Grosseto, e delle rappresentanze sindacali con Katiuscia Biliotti segretaria provinciale della Cisl, significa che il nostro partito sta lavorando bene ed è pronto ad ascoltare e dialogare con tutti”.









Visualizza la galleria