Confesercenti, vendite al dettaglio dei negozi continuano a calare

Grosseto: Le vendite al dettaglio dei negozi continuano a calare, secondo l'analisi di Confesercenti su dati Istat, con una perdita in valore pari al 1.3% del periodo gennaio-ottobre per gli esercizi di vicinato a livello nazionale.

Scende, anche se più lievemente (-0.1%), il valore delle vendite. «Un dato sempre molto allarmante se consideriamo che siamo in una fase di inflazione - sostiene Marco Di Giacopo coordinatore Assoterziario Confesercenti -. Difatti, se accantoniamo le analisi di breve periodo che in questa fase lasciano il tempo che trovano, si prevede per il 2024 una riduzione complessiva dello 0.9% per le vendita al dettaglio, dato che va a sommarsi ad un già grave -2.9% relativo al 2023».

«I dati nazionali – afferma Riccardo Colasanti presidente Assoterziario. - Rispecchiano la realtà del momento: un momento difficile. È la fotografia di una situazione conclamata. La riduzione drastica delle vendite va vista come un cambiamento da cui non dobbiamo farci sopraffare e che ci deve portare a valorizzare la qualità e la professionalità e ad alzare l'asticella del servizio offerto. Una qualità che per alcuni commercianti è scontata e per altri purtroppo ancora no; ora però dobbiamo equipararci tutti».

«Le abitudini dei consumatori sono cambiate: prima era importante apparire magari con un cappotto o un paio di scarpe di un certo tipo oggi magari è tutto legato ad un selfie, e il resto diventa secondario. Non si compra per necessità ma conta il sistema emozionale».

«Per questo credo che sia necessaria una riorganizzazione che però va fatta tutti assieme: chi corre da solo è perso» prosegue Colasanti valorizzando anche il ruolo di Confesercenti.

«I numeri sono impietosi e non è detto che non peggiorino. Il servizio che abbiamo dato ieri a Grosseto stando aperti in un giorno di pioggia è stato un servizio apprezzato da quei clienti, anche pochi, che sono venuti. Peccato che la maggior parte dei negozi fossero chiusi».

Colasanti sottolinea poi la differenza di incassi tra estate e inverno, tipica di una località turistica: «Serve una programmazione stagionale, che è una cosa a cui non eravamo abituati, con il contributo delle amministrazioni. I cambiamenti vanno governati dimenticando la concorrenza uno contro l'altro, come era un tempo. Ma unendoci per combattere la concorrenza che viene dall'on-line».

Colasanti fa poi un passo indietro: «Molta colpa viene dalla liberalizzazione delle licenze, che ha portato a mancanza di professionalità., commercianti improvvisati che restano aperti due anni e poi rovinano il mercato con liquidazioni scellerate, dando la possibilità alla grande distribuzione di aggredire il mercato».

Uno scenario dominato da complessità ed incertezza che, con il Natale alle porte, diventa ancora più dirimente in termini di ripresa economica e consumi.

«Un aspetto da segnalare, per una realtà come Grosseto, caratterizzata dalla forte presenza della grande distribuzione, è il valore delle vendite, ovvero una dato più legato al prezzo della merce. L'anno che sta finendo - prosegue Di Giacopo - porterà ad un aumento del valore pari all'1.9% per i piccoli negozi, ma arriverà al 3.2% per la grande distribuzione ed addirittura al 4.7% nel commercio online».

«Questo può portare a due considerazioni fondamentali: la prima è che l'inflazione è il grande cattivo di questi tempi che, come nei migliori film, inganna facendo aumentare i prezzi ma non la quantità delle vendite. La seconda, vede il piccolo commercio adattarsi con molta fatica in questo contesto di aumento dei prezzi, costretto ad adeguarli molto lentamente o a non adeguarli affatto per paura di perdere la propria clientela. Vorrei concludere però con una nota di speranza: ovvero l'invito a tutti i cittadini grossetani ad acquistare locale per questo Natale, un momento importante per le nostre famiglie e, come abbiamo visto, anche per la nostra economia».