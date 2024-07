Confesercenti su Laguna: Non vediamo opportuna richiesta dimissioni attuale Giunta Comunale

Orbetello: Confesercenti interviene sull’emergenza ambientale che sta interessando la Laguna di Orbetello per spronare il tessuto politico di qualsiasi livello ad intraprendere celeri iniziative adeguate a dare risposta al disagio di un’intera comunità, compreso il suo tessuto produttivo locale.

La voce della nostra associazione di categoria si è levata più volte forte e chiara a favore di una gestione virtuosa nel lungo periodo della risorsa lagunare. Confesercenti Grosseto, attraverso i propri riferimenti territoriali si spende da oltre un decennio in iniziative volte a promuovere l’istituzione di un ente terzo a favore della tutela e la gestione della Laguna di Orbetello.

Ultimo in ordine di tempo è stato l’incontro organizzato a settembre 2023 presso la nostra sede alla presenza dell’On. Fabrizio Rossi (FdI), l’on. Marco Simiani (PD), il Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti ed il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, per illustrare l’iter legislativo di istituzione di un apposito consorzio, cercando di sostenere dal territorio l’iniziativa parlamentare bipartisan ed uscire così dalle decennali gestioni commissariali.

Speravamo, ed abbiamo proposto dopo la nostra iniziativa, di ottenere l’istituzione di un tavolo di confronto permanente, fra Comune di Orbetello, amministrazioni comunali limitrofe ed associazioni di categoria, per seguire tale percorso di istituzione e poter stimolare il Governo nazionale nell’accelerare l’iter di istituzione del Consorzio e prevedere la necessaria dotazione economica di risorse.

Come associazione di categoria abbiamo già richiesto un nuovo incontro pubblico per aggiornare i nostri associati e la comunità locale sull’avanzamento dell’iter di istituzione del Consorzio, che dovrebbe essere ormai all’ultima fase di approvazione.

“Nell’emergenza la comunità deve a nostro avviso rimanere compatta e non vediamo opportuna la richiesta di dimissioni dell’attuale Giunta Comunale, ben consapevoli che nessun commissario prefettizio possa sostituirsi in maniera virtuosa nella gestione dell’emergenza rispetto l’attuale compagine di governo comunale, che al contrario deve essere stimolata all’onere della gestione politica emergenziale e di rinascita successiva, a partire dalla richiesta di ristori adeguati delle spese straordinarie che l’amministrazione comunale si trova ad affrontare nell’emergenza attuale, per evitare oltre il danno la beffa per la comunità locale, ovvero di dover nel prossimo futuro ripagare con la fiscalità locale tali interventi emergenziali, pesando ulteriormente su cittadini ed imprese. Sono inoltre necessari ristori adeguati alle imprese del tessuto commerciale e turistico, che stanno affrontando per l’ennesima volta ed ancor più drammaticamente una stagione turistica condizionata dalle conseguenze nefaste del malessere ambientale della laguna. Confesercenti si farà promotrice verso le altre associazioni di categoria per una richiesta comune che vada in questa direzione” queste le parole degli imprenditori che compongono la presidenza Confesercenti di Orbetello, che hanno oggi incontrato il Direttore provinciale Andrea Biondi ed il responsabile area sud Marco Di Giacopo.

“I nostri associati locali credono fermamente che non sia necessario incitare per l’ennesima gestione commissariale, è importante invece spingere con maggiore forza di quanto fatto finora per portare a dama un risultato storico per il territorio con l’istituzione del Consorzio in tempi stretti, stanziando le necessarie risorse e con la doverosa partecipazione attiva delle rappresentanze locali di categoria, dato che la situazione emergenziale attuale ci mostra come abbiamo già superato ogni limite rispetto la necessaria difesa del delicato equilibrio naturale lagunare, il tutto a discapito della vita sociale ed economica della comunità locale, fatta di cittadini ed imprese” il commento del Direttore Andrea Biondi.