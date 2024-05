Confesercenti incontra il sindaco di Pitigliano

Pitigliano: Un incontro proficuo quello svoltosi questa mattina fra la delegazione Confesercenti Grosseto ed il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili. Presente all’incontro anche l'assessore al Turismo Claudia Elmi, invece per Confesercenti erano presenti il direttore provinciale Andrea Biondi, il responsabile Assoterziario e zona Sud Marco Di Giacopo, e naturalmente Silvia Chiatti, presidente per Confesercenti Grosseto nel Comune di Pitigliano e valle del Tufo.

Vari gli argomenti trattati rilevanti per le attività produttive rappresentate dall’associazione del commercio e turismo, a partire dalla Tari con gli aumenti imposti, che il sindaco ha garantito non penalizzeranno le utenze non domestiche, ovvero le attività produttive.

Tra i punti affrontati nel confronto la prossima istituzione della Consulta del turismo, con la valorizzazione della partecipazione delle associazioni di categoria, il calendario estivo degli eventi, con la proposta da parte di Confesercenti di appuntamenti di valorizzazione del tessuto enogastronomico locale coinvolgendo le imprese associate, insieme al metodo di raccolta rifiuti nel periodo estivo quello di maggiore presenza turistica.

Infine la delegazione di Confesercenti Grosseto ha chiesto chiarimenti sul percorso di riconoscimento del perimetro del Ccn di Pitigliano dopo la recente riunione, viste alcune difficoltà di interpretazione della normativa vigente, proponendo che l’Amministrazione comunale si mostri disponibile in futuro rispetto a progetti di animazione che non siano limitati all’organizzazione di eventi, ma anche alla crescita delle competenze e dei servizi nel tessuto commerciale locale, a vantaggio dell’attrattività della destinazione turistica, sempre più oggetto di attenzione internazionale, come dimostra l’imminente inizio di riprese del nuovo film a produzione Netflix con George Clooney e Adam Sandler che sarà girato in parte nel suggestivo borgo di Pitigliano.