Confesercenti: «Il nostro impegno per contenere l'aumento dei costi energetici»

Grosseto: L'aumento dei costi di energia è una delle maggiori preoccupazioni degli esercenti maremmani come emerge dal recente sondaggio promosso dall'associazione di categoria tra gli esercenti. Il 26% degli imprenditori si dichiara preoccupato per la riduzione dei margini di guadagno per l’aumento dei costi d’impresa diretti ed indiretti, e ben il 43% si dichiara molto preoccupato per tale aspetto.



Tra le varie categorie commercio e pubblici esercizi sono particolarmente assillati dal livello dei costi diretti ed indiretti, e principalmente dai costi energetici. Tra le strategie per affrontare il 2024 per il 55% c'è la necessità di fare scelte gestionali per la riduzione dei costi d’impresa diretti ed indiretti. Per il 73% degli intervistati questa è addirittura la priorità

Anche per questo Confesercenti sta lavorando per implementare convenzioni che possano alleggerire questo carico e andare incontro alle esigenze dei nostri soci.

Tra le collaborazioni quella con Enegan Spa. «Il nostro intento – afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso – è di offrire ai nostri soci opportunità di risparmiare grazie a tariffe convenienti e pacchetti pensati ad hoc per le aziende che si assoceranno»

Questa collaborazione strategica è nata per accompagnare le aziende nel percorso di transizione energetica attraverso analisi dei costi, diffusione di buone pratiche, valutazione di soluzioni innovative come approvvigionamenti energetici da fonti rinnovabili e implementazione dei progetti di sostenibilità senza costi aggiuntivi.

Iacopo Romano, district manager di Enegan Spa afferma: «Aver raggiunto questo accordo di collaborazione con Confesercenti Grosseto è, per noi, un segnale molto importante. Siamo da sempre attenti ai territori e alle realtà che li compongono. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare Confesercenti e tutti gli associati nel processo determinante della sostenibilità ambientale. Ma il nostro ruolo sarà anche quello di fornire informazioni e dettagli sul contesto attuale, offrendo alle imprese consulenza sui temi legati all’energia e ai costi relativi».