Confartigianato: Webinar gratuiti di aggiornamento per i professionisti dell'estetica

Sono promossi da Confartigianato Estetica e FAPIB - Associazione Nazionale Produttori e Fornitori di Tecnologie per la Bellezza e il Benessere

Grosseto: Al via il ciclo di webinar per i professionisti del settore estetica, promossi da Confartigianato Estetica e FAPIB - Associazione Nazionale Produttori e Fornitori di Tecnologie per la Bellezza e il Benessere - per l’aggiornamento sulla disciplina relativa alle apparecchiature estetiche; l’acquisizione degli strumenti per riconoscere la conformità delle attrezzature e la gestione delle apparecchiature laser nei centri estetici.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Lunedì 27 marzo dalle 10.00 alle 12.00 Riferimenti normativi principali per le apparecchiature utilizzate nei centri estetici;

Lunedì 3 aprile dalle 10.00 alle 12.00 Tecnologie non utilizzabili nei centri estetici;

Lunedì 17 aprile dalle 10.00alle 12.00 Regolamento (UE) 745/2017: la gestione del laser nel centro estetico.

Per consultare il programma completo https://www.artigianigr.it/index.php/682-webinar-gratuiti-di-aggiornamento-per-i-professionisti-dell-estetica.

La partecipazione al ciclo di webinar è gratuita previa iscrizione finalizzata alla ricezione del link. Per iscriversi contattare: Cristina Gallego 0564 419656- cristina.gallego@artigianigr.it.