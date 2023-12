Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza per presentazione domanda del Bonus edicole

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza per la presentazione della domanda del Bonus edicole anno 2023 Per informazioni contattare: Irene.andreucci@artigianigr.it 056441961

Definite le modalità per la fruizione dei contributi di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023. In particolare, il decreto disciplina le misure per il sostegno alle edicole (articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023).

Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:

a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;

b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;

c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;

d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.

Il contributo, pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, al netto dell’IVA ove prevista, è riconosciuto con riferimento alle seguenti voci di spesa:

a) Imposta municipale unica - IMU;

b) Tassa per i servizi indivisibili - TASI;

c) Canone per l’occupazione del suolo pubblico - COSAP;

d) Tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP (ove istituita dalle amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa al COSAP).

e) Tassa sui rifiuti – TARI;

f) Spese per canoni di locazione

g) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;

h) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet.