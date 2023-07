Confartigianato Imprese Grosseto ha rinnovato le cariche elettive. Lamioni confermato

Lamioni confermato alla presidenza dell’associazione grossetana L’imprenditore maremmano è anche il neopresidente della Confartigianato Imprese Toscana

Grosseto: Si è svolta venerdì pomeriggio l’assemblea congressuale di Confartigianato Imprese Grosseto per il rinnovo delle cariche elettive. Giovanni Lamioni è stato confermato alla presidenza dell’associazione grossetana. Svolgerà il suo ultimo mandato per i prossimi quattro anni, al fianco del direttore Mauro Ciani.

L’imprenditore maremmano Giovanni Lamioni, da qualche giorno, è stato eletto anche neopresidente di Confartigianato Imprese Toscana, subentrando a Luca Giusti che si è dimesso dalla presidenza del direttivo regionale per impegni personali.





Lamioni è alla guida di Confartigianato Imprese Grosseto da lungo tempo. In questi anni ha portato l’associazione a diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio provinciale, che trovano in Confartigianato una squadra di professionisti pronti a supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi, e nel superamento degli ostacoli, attraverso le consulenze specialistiche che coprono ogni ambito di intervento.

“Sono onorato di rappresentare la Confartigianato e di poter continuare a lavorare al fianco di un gruppo di persone di grande valore, con le quali in questi anni è nata un’amicizia, che va oltre il contesto associativo. – ha dichiarato Giovanni Lamioni – Come ho sempre sostenuto Confartigianato è prima di tutto una grande famiglia, c’è una compattezza, una comunione di idee e di intenti, un clima aziendale positivo, che si percepiscono poi nei servizi erogati e nel rapporto con i nostri artigiani. Anche questo ha contribuito alla crescita dell’associazione, che oggi è un’eccellenza, come dimostrano i parametri numerici, i progetti messi in campo e gli obiettivi raggiunti.”

“Vogliamo continuare a lavorare con questa energia positiva, mettendo il nostro impegno al servizio del territorio. – prosegue Lamioni – Ringrazio il direttore Mauro Ciani, che è una presenza fondamentale per Confartigianato, tutti i dipendenti dell’associazione e tutti i nostri associati. Ringrazio i consiglieri che hanno scelto di continuare ad impegnarsi in Confartigianato, sono tutti imprenditori di grande valore. Infine, accolgo i nuovi consiglieri, in parte espressione delle aziende neoassociate. Ci sono i presupposti per fare un ottimo lavoro anche in questo mandato.”





Ma ecco tutte le componenti:

Il consiglio direttivo è composto da Alessandro Andreucci (impianti idraulici); Giacomo Berti (edilizia); Gabriella Anna Maria Cartella (artigianato artistico, oreficeria); Marco Coppola (panificatore); Massimiliano Di Rosa (edilizia); Emiliano Fommei (autoriparazioni); Luca Grechi (edilizia); Michela Hublitz (alimentazione); Maurizio Marraccini (assicurazione); Luca Martini (impianti elettrici); Elisa Minocci (Impianti elettrici); Riccardo Modesti (informatica); Luca Pecci (autoriparazioni); Mauro Peruzzi Squarcia (autotrasporti); Giulia Vegni (autoriparazioni).

I delegati di area sono: Riccardo Biondi (autoriparazioni) e Cristiano Pacini (edilizia) per l’area Amiata; Maria Mecarozzi (turismo); Silvia Cherubini (autoriparazioni) per l’area Colline Albegna e Fiora; Livio Bistazzoni (somministrazione), Massimiliano Bianchi (edilizia) per l’area sud. Stefano Peggi (pasticceria) e Gianni Renieri (edilizia) per l’area nord. Alessandro Pareti (acconciatore) e Stefano Sagina (comunicazione) per l’area grossetana.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da: Luca Ciabatti, Christian Sensi; Enrico Trebbi; Lorenzo Bellettini; Federico Rustici.

Il collegio dei probiviri è formato da: Renato Amorosi; Angelo Galeotti; Roberto Capecchi; Vasco Nerozzi; Fernando Rabazzi.

I gruppi di opinione: Stella Bevilotti (Donne Impresa); Dominga Tammone (Giovani Imprenditori); Roberto Malfetti (Anap).