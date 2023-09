Confagricoltura Toscana: “Negli agriturismi prenotazioni fino a ottobre”

Il commento ai dati diffusi oggi dalla Regione: “Iniziata definitivamente l’era post Covid, ma forti discrepanze tra aree diverse della Toscana”



Firenze: “Negli agriturismi toscani ci sono prenotazioni fino a ottobre. Nei luoghi in cui il turismo di provenienza è straniero c'è stato il sold out e questo vale per il Chianti, soprattutto senese, in particolar modo la Val d'Orcia. Con la bella stagione e le temperature sopra la media, ormai anche ottobre è un mese da pienone”. A dirlo sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri di Agriturist Toscana commentando i dati sugli agriturismi diffusi oggi dalla Regione Toscana e dal Consorzio Colli Chianti Fiorentini.

“Le sensazioni per il Chianti, soprattutto senese e in particolare la Val d’Orcia, sono molto positive – aggiungono Materozzi e Maccaferri -. Noi siamo molto soddisfatti, anche se va detto che non c'è il sold out in tutta la Regione. Ci sono forti discrepanze tra aree interne e quelle della costa e questo è un dato da non sottovalutare. Tuttavia un ottobre così da record ci fa capire che l'era post Covid, col turismo in grande stile, è ufficialmente iniziata. A livello regionale i turisti Usa rappresentano la gran parte dei visitatori”.