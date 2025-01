Attualità Confagricoltura, indennizzi alle aziende agricole per eventi meteorologici estremi 29 gennaio 2025

Roma: Confagricoltura plaude all’efficiente lavoro svolto da AGRICAT, a conclusione del tavolo di coordinamento con AGEA, ISMEA, CAA nazionali e associazioni dei Consorzi di difesa. Il Fondo mutualistico nazionale, infatti, si appresta a trasmettere oltre 19mila comunicazioni di indennizzo alle aziende agricole che nel 2023 hanno subito danni da gelo, siccità e alluvioni, per un totale di 106 milioni di euro. Un segnale di grande concretezza, a supporto delle imprese fiaccate dagli eventi climatici avversi. Palazzo della Valle apprezza, in particolare, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al tavolo di lavoro.

