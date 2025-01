Con l’“Orso felice” sul palco poesia e leggerezza per trattare il tema dell’identità

Domenica 26 gennaio, alle 17, un nuovo spettacolo per la rassegna dedicata alle famiglie al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Attività dalle 15.15 con i laboratori della libreria AltriMondi e la merenda offerta del Teatro. Uno spettacolo, pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma adatto anche ai genitori e alle famiglie: è l’“Orso felice”, messo in scena dalla compagnia Dimitri/Canessa e in programma per domenica 26 gennaio, alle 17 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Follonica: Lo spettacolo, tratto da “L’orso che non c’era” di Oren Lavie e vincitore nel 2023 del Premio In-Box, indaga il tema dell’identità in modo poetico e leggero, come solo un Orso Felice può fare. L’orso, nel bellissimo costume di Gisella Butera, Matilde Gori e Chiara Manetti, trova in tasca un foglietto con una domanda e tre indizi. Inizia così una storia semplice ma filosofica, uno strano orso, sognatore, un po’ sulle nuvole, che cerca se stesso, la propria identità e la propria strada e lo fa sia guardandosi dentro, che relazionandosi con gli altri, perché è anche e soprattutto con l’interazione con ciò che è “altro da sé” che si può scoprire chi si è veramente.

Un viaggio, di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri, e per scoprire come ci vediamo e come ci vedono gli altri perché non tutti ci vedono allo stesso modo e forse siamo la somma di tutti questi sguardi… e di quelli che ancora non ci sono stati rivolti.

Prima dello spettacolo. Dalle 15.15 il Teatro Fonderia Leopolda aprirà le sue porte per accogliere i bambini e le famiglie che potranno partecipare ai laboratori gratuiti proposti dalla libreria “Altrimondi” o partecipare alla merenda offerta dal teatro. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro; i biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda (apertura biglietteria alle ore 16.).

I prossimi appuntamenti. Il calendario della stagione teatrale “La leggerezza delle parole” continua mercoledì 29 gennaio con Lino Guanciale in “Itaca… il viaggio”, mentre il 21 febbraio per la rassegna “Altri percorsi” arriva Federico Buffa con “The greatest”, lo spettacolo dedicato a Muhammad Alì. “Famiglie a teatro” torna il 16 marzo con lo spettacolo “U-mani”.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito http://www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda