Con il “Winter Fashion Show” in passerella sfilano le creazioni dei neo diplomati

Grosseto: Una sfilata evento è in programma domenica 15 gennaio alle ore 20 presso l’Hotel Airone a Grosseto. In quello che sarà il “Winter Fashion Show” sfileranno in passe-rella gli abiti creati dagli allievi dei corsi di formazione targati Accademia di moda Mascagni e Confcommercio Grosseto che si sono appena conclusi.



Si tratta di Chiara Bassi, Romina Matarazzo, Svetlana Kostoprav, Lorella Domenichelli, Michela Costantini, Nicole Magnani che si sono appena “diplomate” nel percorso formativo per Modellista Prototipista, insieme a Valentina Priori, Daria Monti, Niccolò Tamberi e Alessia Checcacci, che domani (venerdì 13 gennaio) sosterranno l’esame finale del corso Fashion design.





In questi ultimi giorni nelle aule di via Tevere sono di scena gli esami finali con le prove che gli allievi stanno portando a termine brillantemente, dimostrando ognuno attitudine, passio-ne per questo settore ed anche la propria personalità nel campo creativo.

Non solo lezioni in aula, perché i partecipanti dei corsi dell’Accademia di Moda Mascagni e Confcommercio hanno potuto sperimentare direttamente “sul campo” le loro capacità, durante le ore di stage che si sono svolte in aziende prestigiose locali e non solo, come RRD Roberto Ricci Design, Orange Fiber e Manifatture digitali Cinema, che si è occupata dei co-stumi per serie tv come Leoni di Sicilia.

“Sono veramente gratificata del livello raggiunto dagli allievi, e la soddisfazione più grande è nel sapere che alcuni di loro hanno già trovato lavoro nel settore. Con i corsi moda voglia-mo fornire a chi partecipa, senza andare a Milano o chissà dove, gli strumenti necessari a realizzare i propri obiettivi nell’ambito del fashion, e possiamo già dire di esserci riusciti an-che in questa edizione”. Così commenta Sarah Mascagni, che continua ad occuparsi della regia dell’Accademia da Dublino, a dimostrazione del respiro internazionale che la scuola formativa sta acquisendo.

Nello specifico, Chiara Bassi già lavora da Toscano, mentre Alessia Checcacci, superando una selezione davvero molto complessa, ha in mano un contratto a tempo indeterminato in una sartoria di alta moda a Firenze. Mentre un percorso si conclude, Confcommercio Grosseto è già pronta a lanciare il prossimo. L’Associazione comunica che a fine marzo partirà il corso per “Realizzazione di prototipi e campioni – corso base di modellistica”. Il corso ha una durata di 110 ore e le iscrizioni sono già aperte. Per avere informazioni chiamare il numero 0564 470111 oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it.

“Facciamo le nostre congratulazioni agli allievi neo diplomati nei nostri corsi moda – conclude Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – Ricordiamo che la nostra Associazione sta per avviare le nuove edizioni dei percorsi dedicati al fashion, oltre a tutti gli altri corsi riconosciuti dalla Regione Toscana, nati e strutturati per rispondere alle esi-genze occupazionali delle imprese del territorio e non solo. In questo mese di gennaio il ca-talogo dei nostri corsi è ricco di proposte formative, per cui invitiamo gli interessati a venire in sede a conoscere tutte le opportunità”.