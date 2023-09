Comune: Alcuni chiarimenti sul servizio di refezione scolastica

Grosseto: “Si specifica che il servizio di refezione scolastica, che prevede il pasto multiporzione, prodotto presso il centro cottura della società CAMST, riguarda le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. I nidi e le scuole d’infanzia comunali, che accolgono i bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni, ad eccezione degli istituti di Istia d’Ombrone e Batignano, presentano invece cucine interne e un personale qualificato incaricato di preparare il pasto previo utilizzo delle derrate alimentari.



Per questi ultimi istituti la società appaltatrice della fornitura di derrate alimentari rimane, fino alla data del 31 dicembre 2023, la CAMST. A riguardo, l’ufficio competente sta comunque predisponendo la documentazione per la futura pubblicazione di una gara d'appalto.

A seguito di alcuni articoli pubblicati dai quotidiani locali, si ritiene pertanto che sia stato creato un falso allarmismo. E’ necessario tenere conto del fatto che, nelle scuole statali, come già specificato, il problema non sussiste, in quanto l'appalto del servizio di refezione ha inizio l'11 settembre 2023 ed ha scadenza il 30 giugno 2028. La situazione viene costantemente monitorata dall’ufficio di competenza.” Così l’assessore Angela Amante chiarisce la questione relativa al servizio di refezione scolastica per i nidi e le scuole situate all’interno del territorio comunale.