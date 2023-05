Politica Comunali, Rossi (Fdi): Vittoria in toscana è conferma buongoverno centrodestra 29 maggio 2023

Redazione Firenze: “A Siena, a Pisa e a Massa è stata una grande vittoria del centrodestra. Fratelli d’Italia è stata centrale per raggiungere questo risultato, anche in Toscana, confermando il buon governo di centrodestra nazionale nei territori. Anche nella nostra regione, il risultato è stato raggiunto grazie alla compattezza. La nostra conferma nei tre comuni rappresenta un dato politico storico”. Lo ha dichiarato il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.



