Comunali Follonica e Lista del M5S: "Stiamo valutando se presentare una lista"

Follonica: "Si è tenuta oggi, 21 febbraio 2024, l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del M5S di Follonica, con all’ordine del giorno le prossime europee, la valutazione se presentare o meno una lista per le amministrative comunali dell’8 e 9 giugno prossimi", dice una nota del M5S Follonica.





"Siamo molto preoccupati dalla situazione della città. - prosegue la nota - In questi anni abbiamo assistito allo sviluppo di una politica autoreferenziale e personalistica, slegata da quella che doveva essere una crescita armonica di una città in tutti i suoi aspetti e non solo in alcuni. A noi 5stelle piacerebbe invertire i termini del confronto e siamo pronti a parlare di contenuti con la gente.

Il M5S ha dei punti fermi, derivanti dalla sua storia nel paese, da quella specifica di Follonica, dal nostro sostegno dato alle battaglie fatte sul territorio, e da quelli, da quei principi non abbiamo alcuna intenzione di derogare. In primo luogo la tutela dell’ambiente, che, specie oggi in pieno cambiamento climatico, non è una difesa fine a se stessa, ma comporta ricadute positive su salute, economia locale, lavoro, rispetto per i bisogni e le aspettative delle future generazioni.

Siamo pronti al dialogo con la città, con tutti, ma con un percorso diverso da quello che vediamo praticato, da sempre, dalle altre forze politiche locali, vorremmo, come precondizione, parlare di progetti, della visione della città futura con chi ha sensibilità simili alle nostre…poi, in seguito parleremo delle persone adatte a portarlo avanti con la giusta coerenza. Ma più di tutto vorremmo una città diversa, più verde, più pulita, più accogliente, con più servizi, più vicina ai bisogni della gente e alle sfide che ci riserverà il futuro, e per quella lavoreremo", termina il M5S Follonica.