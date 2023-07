Come intraprendere una carriera di successo nel trading

Nel mondo del trading è fondamentale avere una una serie di regole dettagliate da seguire per entrare e uscire dal mercato, secondo l'obiettivo che vogliamo raggiungere.



Per tutti i trader alle prime armi che si stanno avvicinando al mercato per la prima volta e vogliono avere tutte queste indicazioni in un unica guida, ecco questo articolo, in cui abbiamo raccolto quelle che consideriamo le più importanti. Tenete ben a mente che ciascuna delle regole che vedrete di seguito è importante, ma è la combinazione di tutte che può farvi crescere al meglio come trader.

Il trading fa per me?

Questa è la prima domanda che bisognerebbe porsi quando si decide di intraprendere questo percorso. Un sacco di persone vogliono imparare a investire nei mercati finanziari, ma il loro profilo può essere molto pericoloso per loro stessi. Vedono il trading come una via di fuga, hanno aspettative che non rispecchiano la realtà, accendono prestiti per investire e giocano il denaro di cui hanno bisogno per vivere. Sapere gestire il proprio denaro con criterio è fondamentale se si vuole iniziare a operare sul mercato. Infatti, soprattutto agli inizi, è molto facile lasciarsi trasportare da sentimenti di paura o euforia con vendite e acquisti impulsivi. Per evitarlo è necessario avere ben chiara la propria strategia e attenersi ad essa indipendentemente dal mercato.

Sono deciso: voglio andare avanti

Bene, se avete già verificato di non avere alcun tipo di impedimento, ora dovete decidere quale tipo di trading vi interessa di più. Questa decisione dipende principalmente da tre fattori: la propria esperienza, il tempo che si ha a disposizione e, soprattutto, la liquidità disponibile. Per prima cosa fate una panoramica dei prodotti finanziari più noti e decidete su quale volete concentrarvi. All'inizio non occorre complicarsi troppo la testa, ci sarà tempo per aggiungere elementi all'equazione e diventare un abile momentum trader. Inoltre, se la liquidità ve lo consente, potete includere gradualmente nel vostro sistema alcuni investimenti a lungo termine. Anche la diversificazione, se ben pianificata ed eseguita correttamente, contribuisce a creare buone possibilità di successo.

Creare un piano di trading

Un piano di trading è un insieme di regole scritte che specificano i criteri di entrata e uscita dal mercato, nonché le regole di gestione del denaro e di controllo del rischio. Oggi la tecnologia ci permette di testare facilmente la strategia che abbiamo scelto prima ancora di rischiare un solo centesimo del nostro portafoglio. Così, eseguendo il cosiddetto backtesting, possiamo applicare diverse strategie ai dati storici e determinare se sono valide o meno. Una volta che il backtest conferma che possiamo ottenere buoni risultati, possiamo metterlo in pratica iniziando preferibilmente con una piccola quantità di denaro. Tuttavia, la chiave non sta tanto nello sviluppo della strategia, quanto nell'attenersi totalmente alle regole che ci siamo fissati. Non operate mai al di fuori del vostro piano di trading: anche se si tratta di un'operazione vincente, dimostra poca disciplina. D'altra parte, potreste arrivare a un punto in cui il vostro piano di trading non funziona o ha smesso di funzionare. Anche in questo caso, dovrete avere una regola per decidere quando abbandonarlo e ricominciare.

Rischiate solo quello che potete permettervi di perdere

Un'altra regola molto importante è quella di stabilire l'obiettivo di profitto e la perdita massima che si è disposti a tollerare. In altre parole, dovreste tracciare la proiezione del prezzo dell'asset per sapere a quale prezzo siete disposti a vendere per assicurarvi un profitto in caso di aumento del prezzo, così come il prezzo a cui siete disposti a vendere se il mercato reagisce nella direzione opposta a quella prevista, limitando la vostra perdita. Questi prezzi sono chiamati rispettivamente take profit e stop loss.

Cercate di non cadere nel cosiddetto “effetto gregge”. È consigliabile studiare, indagare fino ad avere una propria opinione sul mercato e non vendere perché tutti vendono o comprare perché tutti comprano. Si raccomanda di investire combinando analisi tecnica e analisi fondamentale. Le perdite nel trading sono del tutto normali, ma queste devono essere messe in conto nel vostro piano. Proteggere il vostro capitale significa non correre rischi inutili e fare tutto il possibile per garantire che il vostro trading possa continuare a svolgersi senza problemi.

Conclusioni

Rimanete concentrati sul risultato complessivo dell'operazione. Un'operazione perdente non deve rappresentare una sorpresa: fa parte del trading. Neanche un'operazione vincente deve stupire, perché è solo un passo verso lo sviluppo di un'attività redditizia. Sono i guadagni complessivi a fare la differenza. Il trading è un apprendimento costante. Ogni operazione effettuata deve essere analizzata nel dettaglio e bisogna essere capaci di determinare quale sia stato il fattore che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso il positivo o verso il negativo. Questo sarà determinante per il vostro successo nel trading nel prossimo futuro: si tratta di una gara a distanza in cui non potete fallire per rimanere in testa.

