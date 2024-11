Come funzionano davvero le slot dei casinò online e tutti i falsi miti da sfatare

La slot machine è entrata di diritto nella mitologia ludica e infatti sono presenti tantissime versioni in rete, questo perché la sua storia, seppur breve, è densa di miti e leggende, molti dei quali sono falsi.

Sul Web e sui Social sono presenti le pagine dei casinò online con i giochi di slot classici come 777 e Fruit Machine, due simboli che restano iconici e dietro cui si nascondono dei significati ben precisi. Questo gioco è apparso in america verso la fine del XIX secolo e in meno di 50 anni ha attraversato ogni angolo del mondo, restando ancora oggi una delle categorie più cliccate e scaricate su Internet.

Qual è il reale funzionamento delle slot nei casinò online e quali sono tutti i falsi miti da sfatare?

Il simbolo BAR indica i bar dove vennero messe le prime slot machine

Iniziamo con una curiosità. Questo mito è ormai diventato una mezza verità, perché la sigla BAR si riferiva alle Fruit Machine, le slot che durante il proibizionismo americano degli anni ‘30 nello scorso secolo, premiavano le vincite con gomme e caramelle alla frutta. Tuttavia, i bar degli anni ‘70 e ‘80 restano un luogo iconico dove si giocava con le slot machine digitali.

Le slot online pagano di più in determinate ore, pagano di meno nelle ore notturne

Questa è una credenza falsissima, perché i pagamenti delle slot sono stabiliti dall’indice RTP, che significa appunto Return To Player. Tradotto, se l’indice RTP è del 97%, significa che la slot online restituirà sul lungo tempo al giocatore 97 euro su 100 giocati.

La piattaforma di casinò online può truccare le slot

Questo è assolutamente falso, perché ogni slot online che presenta la sigla ADM è perfettamente legale, in quanto registrata nella lista dei Monopoli e delle Dogane e autorizzata dallo Stato. L’indice RNG è il generatore di combinazioni casuali, che assicura che ogni spin abbia un risultato differente e casuale del giro precedente.

La prima slot machine è stata inventata da un meccanico

Questa è un’altra fantasia, una leggenda che vaga di casinò in casinò e su diversi articoli online. Probabilmente esisteva qualche meccanico che si dilettava a creare slot artigianali verso la fine del XIX secolo, ma non è stato lui a inventare questo gioco.

Le slot online con il jackpot progressivo tendono a pagare di meno

Come tutte le altre tipologie, è possibile giocare alle slot online con Jackpot progressivi sui siti come Betfair, una piattaforma che, per esempio, possiede la sigla ADM. Questo significa che gli indici RTP e RNG sono stabiliti per legge e controllati dalle autorità, pertanto, ogni slot online paga quanto stabilito.

Il rischio di trovare slot online truccate o alterate nelle percentuali di pagamento, riguarda solo i siti non regolamentati che non possiedono il simbolo ADM sulla home page, o il numero di concessione rilasciato dalle autorità competenti.

Giocare soltanto sui casinò online che possiedono la sigla ADM significa non solo evitare frodi, ma anche mantenere sicuri tutti i dati sensibili personali e delle carte di credito.