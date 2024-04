Dalla regione Codice giallo per vento e mareggiate, maltempo su parte della Toscana 15 aprile 2024

15 aprile 2024 261

261 Stampa

Alessandro Federigi

Firenze: Un fronte freddo in avvicinamento porterà, sin dalla serata di oggi, lunedì 15 aprile, un calo di pressione e condizioni di instabilità, soprattutto sulle zone di nord-ovest e sui rilievi appenninici.

Tra la giornata di oggi e quella di domani, martedì 16 aprile, saranno possibili piogge, per lo più deboli, e temporali sparsi, mentre più significativi saranno i venti, con possibili raffiche di libeccio fino a 70-90 km/h. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo per vento forte che dalle ore 18 di oggi, lunedì, fino alle 15 di domani, martedì, interesserà bacino del Reno, Romagna Toscana e Valtiberina. Sempre per vento, il codice giallo si estenderà, martedì 16, alle isole dell’Arcipelago, con durata dalle ore 7 alle 20. Per mareggiate, il codice giallo sarà in vigore dalle 9 alle 20 di martedì 16 su costa centrale e Arcipelago. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Codice giallo per vento e mareggiate, maltempo su parte della Toscana Codice giallo per vento e mareggiate, maltempo su parte della Toscana 2024-04-15T17:21:00+02:00 195 it Codice giallo per vento e mareggiate, maltempo su parte della Toscana PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Firenze, Mon, 15 Apr 2024 17:21:00 GMT