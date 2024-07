Dalla regione Codice giallo per temporali forti su costa e zone appenniniche nord-orientali 1 luglio 2024

1 luglio 2024 375

375 Stampa

Federico Taverniti

Firenze: Una depressione atlantica in arrivo sul Mediterraneo interesserà nord Italia e versanti tirrenici delle regioni centrali nella giornata di domani, martedì. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con validità dalle 21 di oggi, lunedì, fino alle 8 di domani, martedì 2 luglio. Le zone interessate sono tutta la fascia costiera a partire dalla Versilia (zone interne adiacenti incluse), aree appenniniche nord-orientali e Valtiberina.

Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani aumento dell'instabilità con possibili temporali sparsi. I fenomeni localmente e temporaneamente potranno risultare di forte intensità, in particolare sulla fascia costiera, Appennino fiorentino e aretino tra la sera di oggi e la mattinata di domani. Altri temporali possibili nel pomeriggio di oggi, al centro sud, e nelle ore centrali di domani sul nord ovest. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Codice giallo per temporali forti su costa e zone appenniniche nord-orientali Codice giallo per temporali forti su costa e zone appenniniche nord-orientali 2024-07-01T18:30:00+02:00 184 it Codice giallo per temporali forti su costa e zone appenniniche nord-orientali PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Firenze, Mon, 01 Jul 2024 18:30:00 GMT