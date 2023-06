Attualità Codice giallo per rischio idrogeologico e temporali anche lunedì 5 giugno 4 giugno 2023

Lorenza Berengo Firenze: Continua il tempo instabile con rovesci e temporali sparsi. Il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali emanato dalla Sala operativa della protezione civile regionale prosegue fino alla mezzanotte di domani lunedì 5 giugno e riguarda tutta la Toscana

Nel pomeriggio e in serata di oggi sono previsti rovesci e temporali nelle zone interne, più probabili a nord. Attesi anche temporali forti sulla costa e l'Arcipelago. La situazione si protrarrà fino a tutto lunedì 5 giugno. Pioverà su tutta la regione in particolare nelle aree interne e a nord con maggiore intensità nelle ore notturne su costa e Arcipelago. Previsti colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo





