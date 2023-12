Dalla regione Codice giallo per ghiaccio per il 6 dicembre nelle zone appenniniche a nord della regione 5 dicembre 2023

5 dicembre 2023 179

179 Stampa

Redazione

Firenze: Ancora instabilità per la giornata di oggi, 5 dicembre, con piogge residue fino a sera e possibili deboli nevicate nelle zone settentrionali. Per mercoledì 6 dicembre la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte fino alle 10 per Romagna toscana e valle del Reno.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Codice giallo per ghiaccio per il 6 dicembre nelle zone appenniniche a nord della regione Codice giallo per ghiaccio per il 6 dicembre nelle zone appenniniche a nord della regione 2023-12-05T20:00:00+01:00 92 it Codice giallo per ghiaccio per il 6 dicembre nelle zone appenniniche a nord PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/12/29/20201229102448-172f57a3.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/12/29/20201229102448-172f57a3.jpg Maremma News Firenze, Tue, 05 Dec 2023 20:00:00 GMT