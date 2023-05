Codice dei contratti pubblici, nuovo incontro formativo di ANCE Grosseto

Grosseto: Continua l’impegno dell’ANCE Grosseto in merito all’approfondimento tecnico sul Decreto Legislativo 36/2023 per l’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, codice che – in particolare per i lavori pubblici – avrà efficacia il 1° Luglio 2023.

Il giorno 10 Maggio è organizzato il secondo incontro per illustrare, in modo approfondito, alcune delle tematiche di maggiore interesse e l’analisi delle principali novità.

Nel primo incontro gli argomenti trattati sono stati i principi generali del Codice; gli appalti sottosoglia; ed i settori speciali.

Nel secondo incontro del 10 Maggio saranno trattate le principali novità per le fasi di gara: l’appalto integrato; l’illecito professionale ed i criteri di aggiudicazione.

Il Codice dei contratti pubblici rappresenta il più importante testo operativo nell’ambito dei lavori pubblici ed assume particolare ed indispensabile interesse anche per la implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con investimenti ricadenti anche nel territorio provinciale ed in particolare per le Amministrazioni comunali.

L’incontro è organizzato con il supporto tecnico della Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE e parteciperanno le aziende edili associate, i tecnici rappresentanti delle stazioni appaltanti negli Enti locali e di altre società pubblico-private, oltre ai professionisti abilitati per il tramite dei rispettivi Ordini e Collegi.