Clorofilla: libri e film per il primo appuntamento a Festambiente

Dopo la partecipazione al Saturnia film festival dove Clorofilla ha premiato il giovane attore grossetano Pietro Angelini autore del corto “Discorso sopra i massimi sistemi della produzione cinematografica”, il festival dal cuore verde, entra nel vivo a Festambiente. La rassegna di cinema promossa da Legambiente che ha la sua parte centrale all’interno della manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista è realizzata grazie al contributo di BPER Banca, Fondazione CR Firenze e Otto per Mille Chiesa Valdese.



Domani, 2 agosto si inizia alle 19.15, nello spazio dei tramonti con –addirittura- tre libri: una conversazione tra parole e musica con Federico Raonpi, Alessandro Angeli e Francesco Serino, coordinati dal musicista Andrea Gozzi. Un sottile filo musicale sembra unire i tre libri “Nodi al pettine” di Marcello Blasi curato da Federico Raponi, “Cammina sul lato selvaggio. Vivere e morre a New York” di Alessandro Angeli e “Patrizia 1965” di Francesco Serino, ma la questione più importante, forse, è che quattro amici del festival si ritrovano per animare lo spazio dell’uliveto al tramonto, un luogo magico dove si attendono le proiezioni.

Alle 21 lo spazio cinema ospita la presentazione del libro 𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐥’𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐢 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝟏𝟎𝟎 𝐟𝐢𝐥𝐦 𝐞 𝟓 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐢 del giornalista Marco Gisotti. L’autore ripercorre 125 anni di storia del cinema - tra ambientalismo e grande schermo - attraverso 150 opere cinematografiche, di cui 100 film in dettaglio e altre 50 produzioni analizzate più sinteticamente all’interno di cinque percorsi didattici, che spaziano dai documentari alle serie TV e alle serie animate.

Subito dopo il libro, si parte con le proiezioni. In apertura un breve intervento di Marco Frosolini, area manager di BPER Banca, per testimoniare la presenza dell’istituto bancario a sostegno del festival. Lo schermo poi si alzerà per il teatro A veglia che eccezionalmente si trasferisce a Rispescia proponendo un breve lavoro video: Il teatro è paese – Appunti per un soggetto di Andrea Bastogi, con la partecipazione di Elena Guerrini, direttrice artistica di A veglia, che racconterà il festival del teatro a baratto.

Il film della serata invece è 𝐏𝐥𝐮𝐭𝐨 di Renzo Carbonera presentato insieme a Roma Green Film Festival e Green Movie Film Festival con l’introduzione di Marino Midena, direttore dei due festival e del regista Carbonera. Protagonista del film è Andrea Pennacchi che interpreta un uomo che si aggira per i boschi delle Alpi. Vive in un ex forte della prima guerra mondiale. Tra detriti e resti bellici accumulati in oltre un secolo di guerre e conflitti, inizia un viaggio mentale allucinato che ripercorre episodi del suo passato misti a teorie apocalittiche legate alla paura del nemico ignoto. La bomba atomica, sua grande ossessione nel corso della vita, incarna qui il suo nemico da combattere.

Complici di questa follia la sua solitudine e il suo disorientamento dovuti all’aver perso tutto nel corso degli anni proprio a causa della sua dedizione al lavoro. Gli anni della Guerra Fredda hanno lasciato dentro di lui il terrore della catastrofe imminente, e ora che il mondo è in preda al caos questo incubo torna a tormentarlo più che mai.

Ingresso gratuito – Programma completo su www.clorofillafilmfestival.it

Foto - Andrea Pennacchi in Pluto