Clorofilla: il programma del 3 agosto con Claudio Morici e DocuDonna

Rispescia: Dopo la prima giornata, Clorofilla entra nel vivo proponendo per domani, 3 agosto alle 19.15 a Festambiente, nello spazio dell'uliveto, lo spettacolo “Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia” con Claudio Morici, volto noto di Propaganda live. Ogni minuto in Italia si innamorano circa 126 persone: 7.560 al giorno, 2.7 milioni in un anno. Probabilmente più di 798 miliardi dai primi insediamenti nel neolitico. Parte da qui lo spettacolo di Morici fatto di monologhi fulminanti, litigate al telefono, corteggiamenti in chat e saggi brevi. Pezzi vecchi, nuovi o scritti 10 minuti prima, che si adattano perfettamente al luogo in cui avviene la performance e alla condizione psicofisica dell’autore. Dopo Epicuro, Freud e “Il tempo delle mele”, finalmente uno spettacolo che svela i meccanismi amorosi della coppia una volta per tutte.



Lo spazio cinema dalle 21.30 invece è tutto per Docudonna meets Clorofilla: ancora una collaborazione importante e due documentari di sicuro impatto. Ad introdurre la serata la direttrice artistica di DocuDonna, Cristina Berlini.

In apertura il documentario The Seeds of Vandana Shiva di Camilla Becket e James Becket, che racconta la straordinaria storia della dott.ssa Vandana Shiva, eco-attivista gandhiana, che si è opposta ai Golia aziendali dell’agricoltura industriale, è salita alla ribalta nei movimenti per il risparmio dei semi e per il cibo biologico e sta ispirando una crociata internazionale per il cambiamento. A seguire Plastica Connection di Teresa Paoli, riaggancia gli anelli mancanti di una filiera fallace, di cui sembrano perdersi le tracce immediatamente dopo le buone abitudini della raccolta differenziata dei cittadini europei. Ma che fine fa la plastica che siamo tutti convinti venga riciclata? Dai banchi della grande distribuzione alle nostre tavole, dai centri di raccolta della plastica alle discariche della Turchia.





Clorofilla è realizzato grazie al contributo di BPER Banca, Fondazione CR Firenze, Otto per mille Chiesa Valdese.

Ingresso gratuito.