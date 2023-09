Clamoroso: Roberto Vellani escluso dalla classifica del 42° Appennino Reggiano

Castelnovo ne' Monti: Il pilota vincitore della gara, la cui vettura è stata sottoposta a verifica tecnica a seguito di reclamo di Antonio Rusce, ha rifiutato il controllo per cui i Commissari Sportivi gli hanno notificato l’esclusione dalla classifica ed il deferimento alla Procura Federale.



La vittoria è stata assegnata quindi a Medici-De Luis, secondi sono passati Tosi-Del Barba, terzi Rusce-Musiari.

Cambiata dunque la classifica finale del 42° Rally Appennino Reggiano, a seguito delle verifiche post gara.

Il vincitore della competizione, il reggiano Roberto Vellani, in coppia con Giammaria Marcomini è stato escluso dalla classifica per essersi rifiutato di sottoporre la propria vettura, una Skoda Fabia Rally2/R5, alla verifica tecnica post-gara, a seguito di un reclamo prodotto da Antonio Rusce, il quarto arrivato in gara. Un reclamo che ha riguardato diversi particolari tecnici, al fine di verificarne di essi la rispondenza con la fiche di omologazione.

Con il rifiuto di sottoporre la vettura alla verifica, il Collegio dei Commissari Sportivi, preso atto della decisione del pilota di Quattro Castella, gli ha comunicato l’esclusione dalla classifica ed il conseguente deferimento alla Procura Federale.

La Skoda Fabia R5 di Antonio Rusce, sottoposta anch’essa a verifica per le voci che il driver di Rubiera aveva elencato nel suo reclamo a Vellani, è risultata invece conforme alla fiche di omologazione tranne la valvola “pop-off” (particolare che limita gli eccessi di pressione all'interno dei condotti di aspirazione nei motori), che non è stato possibile controllare per la mancanza di attrezzatura necessaria. Lo stesso particolare è stato confezionato in un involucro di plastica e sigillato, in attesa di procedere alla verifica nei prossimi giorni.

La vittoria del 42° Rally Appennino Reggiano è andata così a Davide Medici, con al fianco il valtellinese Daniele De Luis, secondo gradino del podio per il carpinetano Gianluca Tosi, in coppia con Alessandro Del Barba, anche loro con una Fabia R5 e terzi sono Rusce e Musiari (tutti su Skoda Fabia R5).