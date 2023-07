Civitella Paganico, da oggi a domenica, due film cult

Certe sere d’estate continua con due film a Dogana e Monte Antico e il teatro a Casal di Pari e a Civitella M.ma



Civitella Ma.ma: Si comincia Martedì sera a Dogana, poi Monte Antico, Casal di Pari e Civitella M.ma, rispettivamente per le proiezioni de Il castello errante di Howl, Pinocchio e le repliche de Ho una figlia bellissima di Valerio de Piramo. Continuano le proiezioni di qualità grazie al progetto “Prospettive 2.0” finanziato dal Cesvot, che insieme a M.arte, Kansassiti ed Arci Comitato territoriale Grosseto e l’apporto fondamentale di Ucca, è riuscito a creare grazie anche una commissione di dieci giovani under 35 residenti, domiciliati o collegati al territorio comunale, una rassegna cinematografica davvero di qualità.

Il Castello errante di Howl a Dogana e Pinocchio di Garrone a Monte Antico sono due appuntamenti imperdibili, sia per la qualità delle pellicole che per le cornici in cui sono stati pensati gli eventi: Dogana è un borgo abitato da poche famiglie e molto vissuto nei luoghi comuni a tutti, Piazza dei Fiori offre la pace e il clima perfetto per la proiezione del capolavoro di Miyazaki.

Monte Antico allo stesso modo sembra studiata appositamente per il racconto rappresentato da Garrone nel suo Pinocchio, che forse è la rappresentazione cinematografica più rispettosa della favola originale, immersa nella natura e nella magia di un cielo stellato che rendono la frazione fra le più suggestive del territorio.

Venerdì e Domenica sarà invece la volta di replicare lo spettacolo de I Sottosopra rappresentato giovedì a Pari, a grande richiesta e dopo il successo di settimana scorsa. “Ho una figlia bellissima” di Valerio de Piramo è una commedia divertente e interattiva, che trova nella simpatia e nella rappresentazione del gruppo teatrale paganichese gli interpreti perfetti - tanti i complimenti in seguito all’appuntamento di Pari agli attori della compagnia, che siamo sicuri sapranno replicare in tutte le frazioni.