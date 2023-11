Cineanniversari: omaggio allo sceneggiatore Leo Benvenuti nel centenario della nascita

Grosseto: Secondo appuntamento con i Cineanniversari, la rassegna dedicata alle date importanti nella storia del nostro cinema. Domani, mercoledì 15 novembre alle 21.30, al Cinema Stella viene omaggiato uno dei più importanti sceneggiatori italiani, Leo Benvenuti, nel centenario della nascita. Il film scelto per celebrarlo è “Per grazia ricevuta” di e con Nino Manfredi, nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale Centro Sperimentale di Cinematografia. Ad introdurre la serata, Alessio Brizzi della Scuola di cinema di Grosseto. Il film è stato premiato con la Palma d’Oro per la miglior opera prima al festival di Cannes, Nastro d’Argento per la migliore sceneggiatura, David di Donatello come migliore regia. Nel film il piccolo Benedetto, quando sta per ricevere la prima comunione, preso dal rimorso per non aver confessato un peccato, si impaurisce e precipita in un dirupo. Siccome rimane illeso, crede di essere un miracolato e sceglie di vivere la giovinezza in convento nell’attesa di farsi prete. Un giorno, però, decide di far ritorno nel mondo reale, conosce il farmacista ateo Oreste e si innamora di sua figlia.







Leo Benvenuti è stato uno dei protagonisti del cinema italiano. Autore di oltre cento sceneggiature, la maggior parte scritte in coppia con Piero De Bernardi, ha lavorato con i più importanti registi del nostro cinema, da Monicelli a Germi, da Verdone a Zurlini fino a De Sica, attingendo a generi diversi, anche se il registro in cui sapeva esprimersi al meglio era quello della commedia.

L’ingresso alla proiezione è gratuito. La rassegna dei Cineanniversari è promossa da Clorofilla di Legambiente, con Storie di cinema, StellaCult, Kansassiti e con il contributo di BPER Banca.

Per chi vuole è possibile prenotare l’aperitivo cena alle 20.30 a cura del DLF inviando una mail a cinemastellagrosseto1@gmail.com oppure chiamando o mandando un messaggio al 3391201079.