Cineanniversari: omaggio a Volonté con "La classe operaia va in Paradiso"

Grosseto: Si chiude il ciclo dedicato ai cineanniversari del cinema italiano promosso dal Clorofilla film festival. Domani mercoledì 13 dicembre alle 21.30 al Cinema Stella è in programma “La classe operaia va in Paradiso” di Elio Petri con Gian Maria Volonté a cui è dedicato questo appuntamento.



Volontè è stato ricordato anche nel primo film dei cineanniversari, “Sbatti il mostro in prima pagina”, proiettato ad ottobre ed è protagonista di una mostra realizzata dai ragazzi della classe IV BTG del Polo Bianciardi promossa sempre dal Clorofilla dal titolo “Re-Visioni – Cinema in mostra”. La mostra è realizzata grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023", a valere sul progetto “Generazione Giovanisì", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. I ragazzi hanno lavorato su alcune locandine dei film di Volonté reinterpretandole e la mostra sarà disponibile sotto forma di cartoline presso la libreria QB e al Cinema Stella.

Il film “La classe operaia va in Paradiso” vanta una serie di premi prestigiosi, tra i quali la Palma d’Oro al Festival di Cannes per Elio Petri, la menzione speciale a Gian Maria Volonté, il David di Donatello come miglior film, il Nastro d’Argento a Mariangela Melato come migliore attrice protagonista ed a Salvo Randone come miglior attore non protagonista.





Nel film, l’operaio metalmeccanico Ludovico Massa, detto Lulù, è malvisto in fabbrica perché imbattibile nel lavoro alla catena di montaggio. La fatica e lo stress, tuttavia, lo stanno provando sul piano fisico e psicologico, tanto che non riesce più ad avere rapporti fisici con la sua donna, Lidia. La sua vita cambia radicalmente nel momento in cui diviene vittima di un incidente sul lavoro: si schiera contro il meccanismo del cottimo e sostiene posizioni oltranziste appoggiato da un gruppo di extraparlamentari. Lasciato da Lidia e abbandonato dagli estremisti, ottiene di essere riassunto in fabbrica grazie al sindacato, ma ormai qualcosa in lui è radicalmente e irrimediabilmente cambiato.

Ingresso: 5 euro