Chianti Ultra trail: è record iscrizioni

Duemila gli atleti provenienti da tutto il mondo che si ritroveranno a Radda in Chianti, dal 24 al 26 marzo, per correre lungo le strade bianche del Chianti Storico, tra i filari, le colline, i borghi e i castelli di uno dei territori più affascinanti d’Italia.

Radda in Chianti: Saranno tanti, tantissimi, i runner pronti a sfidarsi nella quinta edizione del Chianti Ultra Trail, in programma dal 24 al 26 marzo nel cuore del Chianti Storico, un evento che di anno in anno scala la classifica dei trail più amati al mondo e che quest’anno tocca il record di iscrizioni con duemila atleti al via, un numero oltre le aspettative che ha costretto gli organizzatori a decretare il sold out.



Saranno il Chianti e le sue dolci colline, saranno i percorsi che toccano luoghi unici e spesso chiusi ai turisti, sarà il “rosso” per eccellenza, che riempie i calici e accompagna atleti e pubblico per tutto il weekend, ma questo concentrato di ingredienti ha reso il Chianti Ultra Trail un appuntamento imperdibile nel calendario degli appassionati. Cinque gare tra gusto e fatica su altrettante distanze: la Chianti Castles da 100 km (4000m D+) e poi la 73 km (2800m D+), 42 km (1400m D+), 20 km (800m D+) e 15 km (600m D+), tra le distese di vigneti e il bosco di Monte San Michele, il punto più alto del tracciato, attraverso i borghi storici. Quasi tutto il percorso si sviluppa su strade sentieristiche non asfaltate, alcune delle quali private, offrendo così ai partecipanti la possibilità di godere di scorci esclusivi.

Il successo di questo appuntamento non ha conquistato solo gli amanti del trail running ma tutto il settore, a partire dai sempre più numerosi partners che di anno in anno accompagnano l’evento: tra questi New Balance, i-eXe, Garmin, Enervit e Travelsana, main sponsor dell’edizione 2023, ma anche tante realtà locali come Nencini Sport e Ross Hotel.

Come ogni anno, il Chianti Ultra Trail assegnerà punti per l’UTMB edizione 2023. I punti verranno assegnati ai finishers della 20 km (1 punto), della 42 km (2 punti), della 73 km (3 punti) e della 100 km (4 punti). Torna anche in questa edizione la Chianti Walk & Taste, la passeggiata eno-gastronomica guidata di 8km tra Pievi e Castelli, e anche l’Ultra Wine, il calendario di appuntamenti in collaborazione con Casa Chianti Classico che prevede visite con degustazioni alle storiche cantine, percorsi sensoriali e museali, introduzioni all’arte del sommelier, cene a buffet all’aperto, tutto su prenotazione.