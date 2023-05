Che cos'è la musicoterapia

Grosseto: A volte le parole non bastano. Per esprimersi, per comunicare, per trasmettere un senso, sostenere chi ha bisogno. E allora cosa facciamo? Non ci perdiamo d'animo. Pensiamo a qualcosa di più immediato come le immagini, i colori, le forme. E perchè no, ai suoni o meglio alle note musicali. Sì, le note e le emozioni che ne scaturiscono.

Questo è il tema dell'incontro organizzato da Emozion-Arti di Pasqualino Casaburi, e condotto dall’insegnante, specializzata in musicoterapia, Alice Naso in programma per mercoledì 31 Maggio alle ore 18,00 alla galleria d'Arte Il Quadrivio di Patrizia Zuccherini con l'evento "Cos'è la Musicoterapia".