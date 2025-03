Certificati sportivi, GABBRIELLI: «Servono risposte utili a ridurre la burocrazia, qualcosa comunque si sta muovendo»

Grosseto: "Quello dei certificati medici sportivi é stato per l'anno scolastico 2024- 2025 un bel rompicapo per molte scuole, genitori e docenti di scienze motorie. Recentemente Amedeo GABBRIELLI consigliere provinciale di Forza Italia Ppe- UDC – Noi Moderati, aveva puntato il dito sulla questione, di quegli studenti praticanti una disciplina sportiva in possesso di passaporto sportivo, in regola per partecipare alle fasi nazionali della disciplina sportiva indicata nel passaporto, ma non in regola per partecipare alle fasi provinciali, in quanto necessario il certificato medico sportivo attività non agonistica.

«Fortunatamente – spiega GABBRIELLI, alcuni esponenti della politica regionale si sono interessati del problema hanno dato risposte e soluzioni importanti per sburocratizzare e semplificare il rilascio dei certificati medici non agonistici, direttamente alle scuole, per quegli studenti già in possesso di passaporto sportivo».

Una procedura semplice che agevolerà il compito e snellira le richieste nei confronti del sistema sanitario: «Se la scuola – aggiunge Gabbrielli – invierà una e-mail all' azienda Usl sudest Toscana, fornendo l’elenco degli atleti in possesso del passaporto sportivo, il servizio di medicina sportiva rilascerà gratuitamente il certificato di idoneità sportiva non agonistica alla scuola per gli atleti presenti in elenco.

È una soluzione operativa semplice, ma ottima, è importante informare le scuole in modo che tutte possano conoscerla ed utilizzarla.