“Celebra l’amore con una donazione di sangue!”, evento speciale dei centri trasfusionali grossetani

Grosseto: “Celebra l’amore con una donazione di sangue!”, questo l’invito dei Centri trasfusionali della zona Colline Metallifere-Amiata grossetana e Grossetana in occasione di San Valentino, il 14 febbraio. Festa degli innamorati, ma anche occasione per mettere in atto una dimostrazione di amore come la donazione di plasma e derivati, un gesto semplice che contiene anche generosità, altruismo e la possibilità per qualcuno di restare in vita.

“Amiamo il prossimo come amiamo i nostri compagni e le nostre compagne. Con la donazione di sangue è possibile farlo, anche senza conoscere il destinatario, ma solo con la consapevolezza di fare del gran bene per la salute della comunità – spiega la dottoressa Silvia Ceretelli, direttrice Immunoematologia e Medicina trasfusionale - Per questo anche mercoledì 14 febbraio, dalle 7.30 alle 12 i professionisti dei centri trasfusionali degli ospedali di Grosseto, Massa Marittima, Castel del Piano e del distretto di Follonica, vi accoglieranno per celebrare la ricorrenza dell’amore facendo una donazione. Donare è importante sempre, 365 giorni all’anno, ma quel giorno, l’atmosfera sarà a tema San Valentino. Come spesso facciamo durante le ricorrenze, cerchiamo di creare un’occasione speciale per promuovere la donazione. Vi aspettiamo, medici, infermieri e tutto il personale Asl insieme al prezioso contributo delle associazioni di donatori, sempre al nostro fianco”.

Per donare è possibile prenotare attraverso le associazioni di donatori o chiamando direttamente i numeri delle segreterie dei vari Centri Trasfusionali: Grosseto 0564/485235, Massa Marittima e Follonica 0566/909292, Castel del Piano 0564/914674.