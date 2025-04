Cecina. Servizi educativi 0-3 anni: iscrizioni aperte dal 1 aprile

Cecina: Si avvisano le famiglie che è stato approvato il bando per l'accesso ai Nidi d'infanzia del Comune di Cecina Girotondo - Pollicino - Arcobaleno anno educativo 2025-2026.

Sarà possibile presentare domanda d'iscrizione dal giorno 1 aprile 2025 alle ore 23.59 del giorno 30 aprile 2025 attraverso il form online - Sportello telematico https://sportellotelematico.comune.cecina.li.it

Nido Girotondo (via Corsini) età 3-36 mesi

Nido Pollicino (via Vico) età 12-36 mesi

Nido Arcobaleno età 12-36 mesi

La sezione del Nido Arcobaleno è temporaneamente ospitata all'interno del Nido Comunale Pollicino. I genitori possono fare domanda di iscrizione e reiscrizione barrando la relativa casella; della decorazione si esprimerà conto al momento del completamento dei lavori di riqualificazione della struttura.

"I nidi sono un servizio fondamentale per la nostra comunità - tiene a sottolineare l'assessore Michele Bianchi - per le famiglie, alle quali si garantisce ad entrambi i genitori la possibilità di lavorare, così come per i bambini, ai quali si offre un'offerta educativa che permette loro di vivere esperienze significative di incontro e socializzazione, oltre che di crescita. Il nostro impegno è nell'offrire un servizio di qualità e strutture pensate per accogliere bambine e bambini in spazi a misura. Su questo fronte in particolare stiamo lavorando per completare la realizzazione della scuola Arcobaleno a Palazzi, che ospiterà una sezione di nido, e in particolare il nuovo nido D'Amare a Marina di Cecina che potrà accogliere circa 60 bambini, consentendoci così di offrire una soluzione a tutte le famiglie del nostro territorio”.

Chi può presentare domanda

I genitori dei bambini di età inferiore a 36 mesi alla data del 01/09/2025 sulla base di tre fasce di età:

- “piccoli” (bambini che alla data del 30 settembre 2025 non hanno compiuto un anno)

- “medi” (bambini che alla data del 30 settembre 2025 non hanno compiuto due anni)

- “grandi” (bambini che alla data del 31 agosto 2025 non hanno compiuto tre anni)

Per i nuovi iscritti la seconda uscita verrà assegnata sulla base del punteggio in graduatoria nei limiti dei posti effettivamente disponibili presso il servizio scelto.

L'ammissione di bambini residenti in altri comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

Per consultare criteri di precedenza e di attribuzione punteggi e le rette consultare il BANDO pubblicato sul sito del Comune www.comune.cecina.li.it

Il Comune di Cecina applica la misura di contributo alle famiglie Nidi Gratis della Regione Toscana, che ha comunicato la volontà di elevare la soglia ISEE, per il bonus da 35.000 a 40.000 euro. Ad approvazione della nuova soglia ISEE, le famiglie saranno tempestivamente informate.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune Amico.