Cecina, 7300 accessi nella stagione. A Marina aperto tutto l’anno

Sono 7302 le persone, i turisti, che si sono rivolti all’Ufficio Turistico in questa stagione estiva, nei due punti di accesso, quello di Marina e quello di Cecina.



Cecina: “Molti turisti stranieri, soprattutto olandesi e tedeschi - spiega Marzio Porri, direttore e gestore del servizio -, e una bella fetta di turismo ‘di casa’ e interregionale che approda sulle nostre coste e colline. In attesa dei dati ufficiali sull’affluenza turistica, possiamo verificare grazie al portale regionale Iat e al nostro registro presenze un trend in linea con gli anni passati, escluso ovviamente il 2020”.

“Nel Comune di Cecina si sono svolti durante la stagione oltre 60 eventi. “L’Amministrazione Comunale - sottolinea inoltre Porri - ha investito e supportato le manifestazioni, anche grazie all’intervento organizzativo del CCN Cecina Centro e CCN Marina, e questo contribuisce a rendere il territorio più attrattivo”.

L’ufficio turistico di Marina è stato aperto tutti i giorni, con orario prolungato al dopo cena nei mesi di alta stagione. E a partire dal 15 luglio il secondo punto di ufficio turistico è stato spostato dalla biblioteca comunale al Comune Amico, all’ingresso del Comune in piazza Carducci. “E’ stata una delle prime azioni da assessora al Turismo - spiega Elena Benedetti -. Questo ha permesso di aumentare la visibilità e l’accessibilità, e i numeri lo hanno confermato. Abbiamo anche incrementato la segnaletica e le indicazioni, sia per il punto di Marina che per quello di Cecina. E dedicato uno spazio al Comune Amico alla promozione del territorio e agli eventi”.

L’ufficio turistico è stato nel corso della stagione anche punto di partenza e ritrovo per escursioni cicloturistiche, che da quest’anno sono accessibili grazie alle bike inclusive di Tuscany Love Bike. “Lavoreremo per renderlo sempre più centrale nella partenza di tour alla scoperta del territorio”.

Cecina fa parte del secondo ambito turistico con maggiore affluenza in Toscana, secondo solo all’area fiorentina. “Questo non può che renderci orgogliosi e fiduciosi. Sempre più importante sarà lavorare alla promozione del territorio come ambito, valorizzandone le tante eccellenze e ricchezze” rilanciano entrambi pensando alla prossima stagione.

Ma c’è anche il presente. “Nonostante il meteo di settembre non sia stato favorevole, anche in questo mese riscontriamo la presenza di tanti turisti stranieri - conferma il gestore dell’ufficio turistico - perlopiù svizzeri, olandesi e tedeschi, amanti del cicloturismo”.

L’Ufficio Turistico del Comune di Cecina resta aperto tutto l’anno, con l’unica eccezione del mese di novembre. A ottobre a Marina sarà aperto tutto i fine settimana: il venerdì dalle 15.00 alle 18.00; il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. “Lavorare per l’allungamento della stagione turistica vuol dire anche questo - ricorda l’assessora Benedetti -: garantire servizi anche fuori dai mesi di alta stagione, eventi e manifestazioni e lavorare per la promozione, tutto l’anno”.