(Cdx-Mazzocco Sindaco): Le nostre proposte per suolo pubblico: agevolazioni per attività commerciali

Paolo Mazzocco: “È così che si incentiva turismo, lavoro e commercio”.



Massa Marittima: Paolo Mazzocco, candidato sindaco della lista di centrodestra di Massa Marittima, propone una serie di misure da adottare per il rilancio delle attività commerciali e dell’economia di tutto il comune massetano.

“Il tema del suolo pubblico, argomento affrontato in questi ultimi giorni anche da Confcommercio Grosseto - commenta Paolo Mazzocco – che tra l’altro, come si apprende dalla stampa, aveva criticato proprio l'amministrazione comunale di Massa Marittima per come è gestito, è un aspetto molto importante per l’economia massetana. Innanzitutto, l’uso del suolo pubblico, dovrà essere incentivato con agevolazioni riservate alle sia alle attuali attività commerciali, sia a quelle nuove, che auspichiamo, a breve, di vedere sorgere nel nostro territorio comunale”.

“Se verrò eletto primo cittadino del comune di Massa Marittima – prosegue Mazzocco, – tra le prime cose che farò, ci sarà quella di attivare tutte le procedure amministrative e burocratiche al fine di snellire l’iter autorizzativo così da permettere l’ampliamento dell’utilizzo del suolo pubblico. Inoltre, proporrò il raddoppio dell’uso del suolo, compatibilmente con la viabilità e gli spazi adiacenti alle varie attività commerciali, per almeno 180 giorni all’anno (prevalentemente nel periodo riservato alla stagione turistica) ad un canone dimezzato”.

“Anche questo è un modo virtuoso per incentivare l’economia. Infatti, se il numero di concessioni riguardanti il suolo pubblico aumentano, di conseguenza aumenterà anche la potenziale redditività degli esercenti. Tutto questo, oltre che abbassare i costi per i gestori e le attività commerciali, sicuramente servirà per dare un maggior servizio nell’accoglienza turistica e maggiori introiti per le imprese, così da incentivare assunzioni di nuovo personale, dando occupazione e lavoro ai giovani del nostro territorio. Prioritario sarà anche agire dove il flusso turistico solitamente è minore, come ad esempio in tutte quelle zone esterne alla Piazza centrale e al Corso del capoluogo. Anche qui, sarà nostra intenzione lavorare per ridurre sensibilmente il canone di occupazione del suolo pubblico, in modo da maggiormente incentivare anche questa parte della nostra città”, conclude Paolo Mazzocco.