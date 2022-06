CB6 Toscana sud, lavori di manutenzione sul fiume Albegna

Manciano: Il fiume Albegna continua ad essere uno dei corsi d’acqua più attenzionati dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Sono in corso nuovi lavori di manutenzione ordinaria sull’argine remoto, in località Quarto Albegna, nel comune di Manciano. La rimozione della vegetazione infestante in eccesso è necessaria per garantire il regolare deflusso delle acque verso valle.



Mantenere l’argine pulito è fondamentale anche per un attento controllo ed escludere qualsiasi segno di instabilità legata a smottamenti, buche o frane che senza un’azione tempestiva potrebbero portare a un crollo o a un cedimento dell’arginatura. L’argine remoto, costruito dopo l’alluvione del 2012, rappresenta un’ulteriore protezione per le abitazioni e i terreni nelle vicinanze: la sua manutenzione è quindi cruciale per Cb6. Come sempre i lavori vengono eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua.