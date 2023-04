Attualità Cavallerizza, al via il secondo lotto per la riqualificazione 20 aprile 2023

20 aprile 2023 153

153 Stampa



Redazione Grosseto: Dopo il completamento del primo lotto di interventi, che ha permesso la valorizzazione del bastione con una nuova pavimentazione, nuove gradinate e la realizzazione di ringhiere di sicurezza in corrispondenza dei parapetti, sono partiti questa mattina i lavori del secondo lotto.

L’intervento porterà all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti, attraverso la costruzione di 3 nuove rampe, che permetteranno alle persone con disabilità di poter assistere agli spettacoli. Verrà inoltre adeguato l’impianto di illuminazione, funzionale agli eventi, e verrá riadeguata la schermatura arborea. I lavori, dal valore di circa 105 mila euro, si concluderanno nei prossimi 4 mesi. “Uno degli obbiettivi di questa Amministrazione è da sempre la valorizzazione delle mura medicee attraverso diverse progettualità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – Riconsegnarle alla città, e soprattutto ai membri più giovani della nostra comunità, è una vittoria bellissima.”

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Cavallerizza, al via il secondo lotto per la riqualificazione Cavallerizza, al via il secondo lotto per la riqualificazione 2023-04-20T11:39:00+02:00 178 it Dopo il completamento del primo lotto di interventi sono partiti questa mattina i lavori del secondo lotto. PT1M /media/images/bastione-cavallerizza.jpg /media/images/thumbs/x600-bastione-cavallerizza.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 20 Apr 2023 11:39:00 GMT