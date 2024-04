Castiglione: Modifica temporanea alla viabilità

Castiglione della Pescaia: Dalle ore 06.00 di giovedì 4 aprile alle ore 00.00 di venerdì 5 aprile, modifiche temporanee alla viabilità in entrata e in uscita da Castiglione della Pescaia sulla S.P. 3 del Padule all’altezza del Km. 18 + 900.



I percorsi alternativi:

- Per tutti i veicoli con direzione di marcia Grosseto - Castiglione della Pescaia (escluso quelli superiori a 3,5 quintali): Strada Provinciale S.P. 3 del Padule, Strada comunale Loc. La Valle, S.C delle Strette, via del Poggetto , Via Santa Maria, Rotonda via San Benedetto Po.

- Per i veicoli superiori a 3,5 quintali con direzione di marcia Grosseto - Castiglione della Pescaia: Strada Provinciale S.P. 3 del Padule, via Scalpellini, Piazzale dei Carrettieri, S.C delle Strette, via del Poggetto , via Santa Maria, Rotonda via San Benedetto Po.

- Per tutti i veicoli con direzione di marcia Castiglione della Pescaia - Grosseto:

Rotonda via San Benedetto Po, via Santa Maria, via del Poggetto, S.C. delle Strette, piazzale dei Carrettieri, Via Scalpellini, S.P. 3 del Padule.

- Per i veicoli provenienti da via Cassiopea: obbligo di svolta a sinistra escluso veicoli per Palazzo Comunale, distributore Tamoil, Azienda Gas Camping e via del Drappieri.