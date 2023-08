Castiglione, Lega: "Un castello per pochi e non per tutti”

“A Piazza George Solti si celebrano eventi, ma il luogo non è inclusivo"



Castiglione della Pescaia: "Inammissibile e inaccettabile ciò che è successo a Castiglione della Pescaia in questi giorni. Una persona disabile ci ha chiesto informazioni per sapere se poteva accedere al cinema all'aperto che si svolge nella cittadina costiera presso il Castello Aragonese, in piazza George Solti, visto che questo luogo incantevole è deputato ad ospitare diversi tipi di manifestazione, anche di spettacolo ed intrattenimento, quindi 'agibile'.

In un primo momento abbiamo ritenuto che ciò sarebbe stato possibile, anche per una persona con 'esigenze specifiche', purtroppo invece, dopo aver effettuato un sopralluogo, ed attraverso alcune testimonianze di altri disabili che abitano a Castiglione della Pescaia, ci siamo dovuti arrendere all'ennesima ingiustizia nei confronti delle categorie fragili e costretti a comunicare alla signora disabile che non avrebbe potuto partecipare. Il cinema all'aperto presso l’area del Castello, è inaccessibile per le persone con disabilità, non solo per la salita ripida che anche i normodotati stentano a fare, ma anche per via dei gradoni e del tipo di fondo stradale che si presenta durante il percorso di accesso che è impercorribile con una carrozzina, ancor di più se la persona deve mantenere una postura rigida obbligatoria per la sua condizione di salute.

Ci troviamo quindi a denunciare questa inadempienza del Comune nei confronti delle categorie fragili che non possono condurre una vita dignitosa, perché ignorate e messe in seria difficoltà quotidianamente, dall'indifferenza di alcune istituzioni. Ci sembra inoltre di cattivo gusto vedere le consuete mega-uscite sui media, spacciandosi per amministrazione attenta ed inclusiva per poi non tutelare le persone fragili che frequentano Castiglione, turisti e residenti disabili che vengono privati del loro diritto di vivere senza limitazioni. A questo proposito ci viene in mente la canzone di Enzo Jannacci : 'vengo anch'io, no tu no' che, purtroppo calza a pennello per il Comune di Castiglione della Pescaia", conclude Diego Montani Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile referente persone con particolari esigenze Lega Salvini Premier.