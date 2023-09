Castiglione: La musica a sostegno delle associazioni

Castiglione della Pescaia: Nel giorno dell'anniversario della morte di Italo Calvino, l'amministrazione comunale ha consegnato alle associazioni del territorio che rivolgono la propria attenzione alle persone, agli animali e all'ambiente, un assegno frutto del ricavato dei concerti del martedì alla Casa Rossa della rassegna "Note al Chiaro di Luna, sulle orme di Italo Calvino".







Un gesto simbolico, di riconoscenza nei confronti di chi durante tutto l'anno si impegna per il bene del proprio territorio. «Quest'anno - commenta il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - abbiamo idealmente dedicato ogni serata della rassegna musicale ad un'associazione diversa, mostrando la costante attenzione al sociale da parte di questa amministrazione, anche nell'organizzazione degli eventi culturali. Abbiamo deciso di consegnare questo contributo, una cifra simbolica, nel giorno dell'anniversario della morte di Calvino perché la rassegna era a lui dedicata, alle orme da lui lasciate sul nostro territorio».

La cerimonia di consegna dell'assegno si è svolta stamani nella Biblioteca Comunale Italo Calvino. Sette le associazioni che hanno ricevuto il contributo: VAB Castiglione della Pescaia, Insieme in Rosa, CRI Comitato locale, Misericordia, Agimus Grosseto, Ali sul Mare, SOS Animali di Castiglione della Pescaia.

«Un ulteriore momento - aggiunge l'assessore al welfare Sandra Mucciarini - per poter ringraziare le associazioni che si impegnano costantemente e quotidianamente al benessere dei nostri concittadini, degli amici a quattro zampe e alla tutela dell'ambiente. Sono la nostra spalla, sempre al nostro fianco in tutte le attività che mettiamo in campo per le fasce più deboli della nostra popolazione e del territorio».

«Con questa rassegna - dice il direttore artistico della rassegna Gloria Mazzi - abbiamo voluto anche quest'anno esaltare il talento artistico di tanti giovani musicisti, e siamo molto soddisfatti del fatto che la risposta del pubblico sia stata positiva. Tutti gli appuntamenti sono stati molto seguiti, e questo ci ha permesso di poter contribuire a questa bellissima iniziativa di sostegno alle associazioni del territorio. Un piccolo contributo per dire grazie al loro impegno costante a favore del territorio».