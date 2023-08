Castiglione: Iniziata l'attivazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Primi allacci a Buriano e nel capoluogo



Castiglione della Pescaia: Enel sta effettuando in questi giorni l'allaccio per l'attivazione delle colonnine elettriche di ricarica di veicoli ed e-bike Attivate due delle 14 colonnine installate sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia. Si tratta di quella di Piazza Indipendenza a Buriano e quella di Via Montecristo / Via delle Formiche nel capoluogo.

Va avanti la politica green del Comune che in accordo con Acea Innovation ha collocato le colonnine in punti strategici del paese e delle frazioni, privilegiando i criteri di sostenibilità ambientale come servizio importante per lo sviluppo turistico. L'Amministrazione informa gli utenti che le infrastrutture di ricarica posizionate sul territorio comunale sperimentano due sistemi di controllo, rilevano in tempo reale, attraverso videoelaborazioni, l’occupazione abusiva degli stalli destinati alle auto in ricarica, e grazie ad una centralina dotata di particolari sensori elettrochimici monitorano l'emissione di gas nocivi.

L'attivazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici andrà avanti anche nelle prossime settimane.

(foto di repertorio)