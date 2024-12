Castiglione della Pescaia celebra il Natale con tante iniziative

Castiglione della Pescaia: Tutto è pronto a Castiglione della Pescaia per festeggiare il Natale con tante iniziative.

L'atmosfera magica delle feste arriva con un classico delle fiabe, il "Canto di Natale", che domani venerdì 20 dicembre alle 16:00 in Biblioteca apre "Favole e Sogni", la rassegna di fiabe dedicata ai più piccoli.

Il fine settimana si apre poi con la "12° Corsa di Babbo Natale", due giorni di sport e divertimento in puro spirito natalizio tra Castiglione della Pescaia e Punta Ala. Sabato 21 dicembre al campo di Casa Mora si svolgeranno gare giovanili nell'attesa dell'arrivo di Babbo Natale, una gara speciale per “Ragazzi Speciali” (100 mt), e l' VIII Memorial Angelo Belli; domenica 22 a Punta Ala gara Agonistica e Passeggiata Ludico-Motoria di 10 km sul lungomare adiacente al Campo da Polo che si concluderà con una grigliata per tutti. Un evento organizzato da Atletica Castiglionese con l’Associazione Porto Eventi Punta Ala.

Giornata impegnativa quella di sabato per Babbo Natale che sarà atteso da grandi e piccini al Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi a Castiglione della Pescaia.

Per chi non vuole rinunciare ad un pomeriggio di letture e racconti l'appuntamento è alle 17:00 di sabato alla Casa Rossa Ximenes con la presentazione del libro “Troncamacchioni” di Alberto Prunetti per la rassegna letteraria itinerante 'La Maremma nelle pagine'.

Domenica 22 dicembre, dalle 15:45, il Presepe vivente animerà le vie del borgo medievale di Castiglione della Pescaia. Oltre 120 figuranti che daranno vita ad un emozionante momento di fede, tradizione e pace con la rievocazione e drammatizzazione dell’intuizione di San Francesco a Greccio. Dalla Chiesa di S. Giovanni Battista partirà la processione verso l’ex orto dei frati dove inizierà la visita alla Santa Famiglia. Stand gastronomici, il Palazzo di Erode, antichi mestieri e giocolieri animeranno Piazza Solti fino a sera, con i Tamburini di Batignano e Gavorrano, esibizioni di tiro con l’arco e giochi per bambini e ragazzi. Un evento, organizzato dalla Parrocchia di San Giovanni Battista, che unisce spiritualità, tradizione e solidarietà; il ricavato sarà destinato alle famiglie bisognose di Terra Santa.

Anche a Buriano arriva il Natale con una serie di iniziative al Circolino. Il primo appuntamento domenica sera alle 20:30 con la Tombolata.

Per il 24 dicembre tradizionale arrivo di Babbo Natale in Pian di Rocca per la consegna dei regali.

Durante le festività natalizie i Musei di Castiglione della Pescaia saranno aperti per tutti gli appassionati di arte, storia e cultura locale. Sarà possibile accedere al Museo della Casa Rossa Ximenes il 24 dicembre e dal 27 al 29 dicembre, con orario 10:00/16:00. Il MuVet di Vetulonia in occasione delle festività ospita anche uno straordinario presepe realizzato dal dott. Costantino De Palma, medico oculista di origini napoletane che ritrae la città di Napoli in tutta la sua vivacità e bellezza.