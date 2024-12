Castagna: Il Welcome Point di Vetrina Toscana di Confcommercio Grosseto debutta alla grande

Grosseto: Il nuovissimo Welcome Point di Vetrina Toscana a Grosseto, appena inaugurato in Corso Carducci 25, debutta alla grande e lo fa ospitando una delle produzioni di eccellenza che caratterizzano la Maremma. Sarà infatti “La Castagna Leopoldina”, azienda agricola di Sorano, la protagonista dello spazio messo a disposizione da Confcommercio Grosseto per la valorizzazione dell’enogastronomia del territorio, nei giorni 20, 21 e 22 dicembre, da domani a domenica.

La Castagna Leopoldina è un'azienda che nasce sulle pendici del Monte Amiata e che porta avanti una filosofia ecologica e sostenibile, producendo e trasformando castagne e marroni seguendo i ritmi naturali. L’azienda offre prodotti senza conservanti, dal gusto autentico, perfetti per essere scoperti e apprezzati dai cittadini e dai visitatori del capoluogo maremmano.

In particolare, durante il prossimo fine settimana, i cittadini potranno conoscere da vicino i prodotti dell’azienda; sabato 21 dicembre, inoltre, è prevista una degustazione gratuita.

Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, sottolinea con entusiasmo l’effettiva partenza del Welcome Point di Vetrina Toscana. “Siamo orgogliosi di iniziare con un’azienda così speciale come La Castagna Leopoldina – afferma Gennari – Invito tutti i cittadini che affolleranno il centro di Grosseto per i loro acquisti natalizi a fermarsi nella bottega di Vetrina Toscana, in corso Carducci, per scoprire questi prodotti fantastici a base di castagna".

La storia di La Castagna Leopoldina è quella di una tradizione che si rinnova attraverso la passione e la dedizione. Francesca Gioacchini e il padre Mario, con il loro amore per la natura, sono riusciti a recuperare e valorizzare un patrimonio secolare. Nel 2014, Francesca raccoglie l’eredità del padre e lascia la sua carriera di farmacista per dedicarsi al castagneto, piantando centinaia di nuovi alberi e avviando un laboratorio per la lavorazione delle castagne.

Nel 2019, nasce la linea di trasformati, tra cui il marron glacé, prodotto artigianalmente con un processo che dura giorni. Tra gli altri prodotti si trovano creme spalmabili, farina ottenuta per lenta affumicatura delle castagne con metodo tradizionale nell'essiccatoio in pietra (utilizzata per pasta e biscotti), marroni sciroppati e canditi, oltre a mieli pregiati come quello di castagno e millefiori. Tutti i prodotti sono realizzati con ingredienti naturali, senza conservanti né aromi artificiali, in una filiera sostenibile e soprattutto chiusa, che parte dalla piantumazione al prodotto finito.

“I nostri prodotti sono lavorati interamente in filiera chiusa utilizzando pochi ingredienti naturali e senza conservanti e aromi – spiega con orgoglio Francesca Gioacchini- Abbiamo scelto il nome dell’azienda con l’intento di integrare la storia e la cultura del territorio: Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, noto per le sue riforme agrarie, e il Castagneto, un luogo magico, nel nostro caso animato da molti personaggi; primi fra tutti Lotto e Lara, i nostri due bracchi tedeschi, che danno sempre un caloroso ed espansivo benvenuto ai nostri visitatori, e il leprotto che sfida da anni i due ‘cacciatori’ a quattro zampe. Sono loro, non a caso, i personaggi che caratterizzano il nostro packaging rendendolo unico. La parte femminile è composta anche da un nutrito numero di api, fondamentali per l’impollinazione dei marroni, la varietà più pregiata della castagna, che da noi costituisce la cultivar principale”.

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto ricorda infine che, con il Welcome Point di Vetrina Toscana, l'associazione offre alle imprese uno spazio fisico dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, un punto di riferimento che promuove i produttori del territorio e ne racconta le storie.

“Quello con La Castagna Leopoldina è solo il primo di tanti appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi mesi – assicura il direttore - offrendo alle aziende locali l'opportunità di far conoscere i loro prodotti e la loro unicità. Il Welcome Point rimarrà, infatti, a disposizione delle realtà locali che desiderano presentare le proprie eccellenze in un luogo strategico nel cuore di Grosseto”. Per informazioni su come partecipare, è possibile rivolgersi alla Confcommercio di Grosseto.