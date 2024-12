Alla Fiera del Madonnino e al Game Fair, nasce ToscOleum

Grosseto: Era il 1976 quando un’associazione di volontari dette vitta alla Fiera Nazionale del Centro Italia, con un'ottantina di espositori che occupavano 6.000 metri quadri di esposizione. Fu quella la chiave che aprì la porta del successo, furono immediatamente registrati migliaia di visitatori e proporzionalmente a questi aumentarono negli anni successivi gli espositori.

Si era da subito capito che quella piccola fiera aveva delle potenzialità intrinseche tali da poterne fare qualcosa di importante, legata al mondo agricolo che caratterizzava l'economia della Maremma.

La Fiera del Madonnino è oggi la più importante manifestazione espositiva dei macchinari agricoli in Toscana, organizza al suo interno di eventi di rilevanza nazionale e attraverso un ricco programma di convegni tecnici, fornisce risposte concrete a tutto il suo sistema agricolo.

La formula vincente di abbinare alla Fiera del Madonnino il Game Fair Italia giunto alla sua 33° edizione, sarà confermata anche nel 2025 nel periodo canonico 25,26,27 aprile.

Le due fiere riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni su tutto il territorio, non dimenticando che le due rassegne vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione.

Generalmente chi pratica l’agricoltura ama la vita all’aria aperta ed esercita le attività venatorie ed è proprio su queste affinità che Grossetofiere ha sviluppato il suo progetto vincente.

I numeri parlano chiaro e descrivono l’importanza e l’imponenza delle due manifestazioni che insieme occupano una superficie, tra area espositiva ed eventi, di 200.000 mq, con una media nelle ultime edizioni di 35.000 visitatori e oltre 300 espositori.

L’attrazione esercitata, dalle interattività e spettacoli, circa 200 nei tre giorni fieristici del Game Fair Italia, rappresentano un’occasione unica per vivere un’esperienza proiettata verso ciò che il mondo rurale rappresenta, alla riscoperta dei valori dimenticati nel tempo, ma ben preservati dal territorio grossetano.

La Fiera del Madonnino ed il Game Fair Italia, entrano a far parte con diritto di questi valori, sono ricchezze da preservare non solo per la loro longevità, ma per il messaggio che trasmettono di una vita sana a contatto con la natura alla riscoperta dell’agricoltura che produce ricchezza.

Alla Fiera del Madonnino si parlerà di agricoltura 2030 con l’Accademia dei Georgofili, per scoprire in largo anticipo cosa riserverà il futuro a questo comparto che ha contraddistinto l’Italia in tutto il resto del mondo, di turismo sostenibile con la Fondazione Clima e Sostenibilità, di agricoltura di precisione dove è stata rinnovata la collaborazione con Confindustria Grosseto, di zootecnia dove si stanno instaurando importanti collegamenti con l’Ente Fiera di riferimento per le manifestazioni di questo settore, per la realizzazione in spinoff di una rassegna di livello nazionale.

Ma come grande novità si parlerà di olio extravergine di oliva con l’inserimento di una nuova fiera a tutti gli effetti, Toscoleum, che occuperà interamente il padiglione espositivo e parte dei piazzali del

Centro Fiere. Toscoleum nasce dalla collaborazione tra Grossetofiere e la società Globe Trotters, organizzatrice di Enoliexpo, la fiera biennale che si svolge nel Centro Fiere di Bari, dedicata ai macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di Olio di Oliva. La Toscana si identifica in questo prodotto posizionandosi fra le Top5 regioni a maggior vocazione olivicola.

“L’obiettivo” precisa il Presidente di Grossetofiere Paolo Rossi “è allargare ancora di più gli orizzonti della Fiera del Madonnino, facendola diventare un hub di riferimento per l’agricoltura non solo regionale ma di tutta l’Italia. Abbiamo aggiunto un’altra manifestazione al suo interno che potrebbe già camminare da sola, ma siamo voluti partire dai 35.000 agricoltori che annualmente frequentano la nostra manifestazione che non lasceranno sicuramente delusi i prestigiosi espositori di Toscoleum. Se il Centro Fiere soffre in alcune manifestazioni pagando la distanza dalla città, possiamo affermare il contrario per quelle riservate al settore olivicolo, essendo confinante con le due più grandi realtà settoriali della Toscana, il Collegio Toscano degli olivicoltori che associa più di 1000 produttori e produce il 60% dell’olio extravergine certificato toscano e Certified Origins azienda leader mondiale dell’olio a marchio privato di alta qualità”

45°Fiera del Madonnino, 33° Game Fair e Toscoleum un tris di grandi rassegne, concentrate in una unica fiera, a conferma che solo con i grandi eventi si può promuovere il territorio maremmano su vasta scala.

“In qualità di amministratore” commenta il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, “sono estremamente felice di sostenere e promuovere eventi di tale rilevanza che rappresentano una vetrina straordinaria per il nostro territorio e per l’intero comparto agricolo. La Fiera del Madonnino, il Game Fair Italia e la nuova manifestazione Toscoleum sono esempi concreti di come la tradizione e l’innovazione possano convivere, contribuendo a valorizzare non solo la Maremma, ma l’intera Toscana. Questi eventi non solo rafforzano la nostra identità agricola, ma stimolano anche l’economia locale, creando opportunità di crescita per le imprese, gli agricoltori e tutti gli operatori del settore. È un’occasione che mette in luce la bellezza della nostra terra e la nostra capacità di guardare al futuro, rispettando le tradizioni, ma innovando per affrontare le sfide del domani”.

Il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola sottolinea l’importanza del nuovo evento Toscoleum “Con oltre 22mila ettari destinati all’olivicoltura la provincia di Grosseto è una delle aree della Toscana a maggiore vocazione olivicola, seconda solo a Firenze per numero di frantoi e tonnellate di olio prodotte. L’organizzazione in Maremma di Toscoleum rappresenta quindi un riconoscimento del ruolo del nostro territorio in questo settore-icona dell’agrolaimentare italiano, l’occasione per valorizzare e promuovere le produzioni locali e per lo scambio di buone pratiche, parlando di qualità, innovazione e tecnologie avanzate. Toscoleum arricchisce un evento che già di per sé attrae migliaia di visitatori e espositori. La Fiera del Madonnino è strategica per la nostra agricoltura che si apre al futuro parlando di innovazione e sostenibilità."

“Faccio i migliori auguri e complimenti a GrossetoFiere, società partecipata dalla Camera di Commercio, per aver saputo ancora una volta rinnovare questa manifestazione storica e molto apprezzata – dichiara il presidente della CCIAA Maremma e Tirreno Riccardo Breda – Si va davvero nella direzione auspicata di far diventare la Fiera del Madonnino insieme al Game Fair e da quest’anno anche Toscoleum, la vetrina del mondo agricolo più importante non solo a livello toscano, ma nazionale. Questa manifestazione è una grande opportunità per le imprese e per il territorio della Maremma”.

Siamo consapevoli “conclude il Direttore Carlo Pacini” che ci aspetterà un difficile lavoro, la cattiva congiuntura economica che sta vivendo il settore delle attrezzature agricole, ci spinge a guardare sempre di più oltre i confini regionali. E’ estremamente difficile trovare degli stakeolder del sistema fieristico affidabili che vengano ad investire nel nostro Centro Fiere, con Toscoleum abbiamo l’occasione di far nascere una manifestazione unica per tutta l’Italia del Centro Nord, dobbiamo fare quindi un ulteriore sforzo insieme ai nostri soci, per non lasciarci sfuggire questa grande occasione.”

Con un solo biglietto, si potrà partecipare a tre grandi manifestazioni uniche in Toscana, gli ampi parcheggi consentiranno un facile ingresso alle fiere, la grande scelta gastronomica permetterà ai visitatori di trascorrere un’intera giornata all’interno del Centro Fiere, divertendosi e partecipando direttamente alle attività del Game Fair.

Grossetofiere sta lavorando con la convinzione che tutti gli sforzi organizzativi saranno come sempre ripagati dal grande pubblico di agricoltori e di appassionati della vita rurale che arriveranno in Maremma da tutta l’Italia.